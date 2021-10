بسته ویدیویی «تابناک» مجموعه‌ای از ویدیوها پیرامون رویدادهای سیاسی عمدتاً متکی بر گزارش‌ها و تحلیل‌ها و ویدیویی‌هایی درباره دیگر موضوعات فرهنگی، اقتصادی و... است که تماشایش را از دست داده‌اید؛ نگاهی دوباره و متفاوت به آنچه در این بستر می‌توان فرا گرفت.



اعترافات جذاب جیمی فرانتیانو، رئیس مافیای لس‌آنجلس و پدرخوانده واقعی

جیمی فرانتیانو یکی از اعضای ارشد مافیای ایتالیایی در آمریکا بود که پس از اینکه احساس کرد مافیا قصد دارد او را بکشد به آن‌ها خیانت کرد و خبرچین اف‌بی‌آی شد. فرانتیانو یک پدرخوانده واقعی است که فقط شمایلی از او را در فیلم‌هایی چون پدرخوانده دیده‌ایم. اعترافات فرانتیانو نقش مهمی در محکومیت چهره‌های مطرح مافیا داشت و یکی از منابع ارزشمند برای درک ساز و کار داخلی این سازمان مخوف و مخفی بود و بسیاری از شایعات و گمانه زنی‌ها در مورد مافیا را تایید می‌کرد. در این اعترافات که بعدها در کتابی منتشر شد او به روابط مافیا با سیاست‌مداران، درخواست ترور فیدل کاسترو از مافیا توسط سی‌آی‌ای، نفوذ مافیا در اتحادیه‌های کارگری و حتی همکاری مافیا با رژیم اسرائیل برای جمع‌آوری کمک‌های نقدی برای خرید سلاح اشاره می‌شود. این اعترافات تکان دهنده این عضو سابق مافیا را که نهایتا در سال 1993 در اثر بیماری آلزایمر از دنیا رفت با زیرنویس فارسی در ویدیو تابناک ببینید.

دفاعیات عجیب آلبرت اشپر در دادگاه نورنبرگ

وزیر تسلیحات و تولید نظامی رایش سوم «آلبرت اشپر / Albert Speer» یکی از افرادی بود که پس از شکست آلمان در جنگ جهانی دوم در نورنبرگ محاکمه شد و جزو معدود مقامات ارشد نازی بود که توانست از این دادگاه جان سالم به در ببرد. او که یک معمار بود در زمان هیتلر بناهای مهمی ساخت و سپس به مقام وزارت رسید که در آن مقام نیز عملکرد مناسبی از خود نشان داد. اکثر متهمین دلیل اعمال غیرانسانی خود را تبعیت از دستورات اعلام کردند. استفاده این دفاع آنقدر در دادگاه نورنبرگ شایع بود که بعدها به همین نام معروف شد.آنچه او را از سایر متهمین جدا می‌کرد این بود که برخلاف سایر متهمین از دفاع نورنبرگ استفاده نکرد. او مسئولیت خود به عنوان یکی از اعضای دولت نازی را پذیرفت اما همچنان اطلاع از جنایت‌ها را انکار کرد. او نهایتا به دلیل استفاده از کار اجباری از مردم کشورهای تحت اشغال به 20 سال زندان محکوم شد. تصاویری از دادگاه همراه با دفاعیات او را با زیرنویس فارسی در ویدیو تابناک ببینید.

دستور مخوف شماره 227 و 270 استالین چه بود؟

در جریان جنگ جهانی دوم استالین برای اینکه بتواند نیروها را منظم کرده و از تسلیم شدن آن‌ها در برابر ارتش آلمان جلوگیری کند دو دستور مخفی صادر کرد. دستور شماره 227 و دستور شماره 270، هدف این دو دستور مجازات هر نوع ضعف و سستی در میدان نبرد بود، بر اساس دستور 227 هر سربازی که بدون اجازه عقب ‌نشینی می‌کرد بلافاصله محکوم به اعدام بود و به او شلیک می‌شد و همچنین هرگونه رفتار غیرقانونی و تخلفات جزئی باعث می‌شد سربازان به هنگ‌های تنبیهی اعزام شوند که سخت‌ترین و خطرناک‌ترین عملیات‌ها را به عهده داشت. بسیاری از این هنگ‌ها زنده بازنمی‌گشتند. دستور 270 که پسر و عروس خود استالین نیز گرفتار آن شدند تمام افسران و مقامات سیاسی را از تسلیم شدن در برابر دشمن منع می‌کرد. بر اساس این دستور هر مقام سیاسی یا افسری که اسیر می‌شد خائن تلقی می‌شد و در صورت بازگشت به شوروی بازداشت و اعدام می‌شد. افزون بر آن همسر و پسرش نیز در شوروی بازداشت و به اردوگاه کار اجباری فرستاده می‌شدند. وقتی پسر خود استالین به اسارت نازی‌ها در آمد، استالین به مدت دو سال عروس خود را به اردوگاه کار در سیبری فرستاد. در این ویدیو تصاویری از اعمال دستور 227 را همراه با حرف‌های نوه استالین در این باره با زیرنویس فارسی ببینید.



معانی جالب زبان بدن ایتالیایی‌ها

بیش از 90 درصد ارتباطات می توانند غیر کلامی باشند و زبان بدن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ولی در زبان ایتالیایی به ویژه حرکات خاصی برای بیان بسیاری از امور به کار می رود که در این ویدئو تعدادی از مهم ترین‌ها را می بینیم. تماشای این ویدیو جالب را با زیرنویس فارسی در «تابناک» از دست ندهید.

زیبایی‌های روشنایی‌های آسمان

«ما همه زیر یک آسمان هستیم اما ما همه یک افق نداریم / We all live under the same sky, but we don't all have the same horizon» این جمله مشهوری از «کنراد آدناور / Konrad Adenauer» است. روشنایی‌های آسمان در نقطه نقطه کره خاکی بر همه ساکنان زمین و هر آنچه بر آن بنا شده می‌تابد و آثار متفاوتی بر جای می‌گذارد... تصاویری از زیبایی‌های خلق شده در این فرآینده را با کیفیت 4K در تابناک می‌بینید.



نقد و بررسی مک لارن ام پی 4، 12 سی

خودرو فوق‌العاده «مک لارن ام پی 4، 12 سی / McLaren MP4 12C» که برای اولین بار در میانه سال 2011 عرضه گردید، در حال حاضر به عنوان یک خودروی نمایشگاهی به حساب می‌آید، ولی هنوز هم با توجه به استانداردهای روز دنیا در رده بهترین سوپر خودروها و ابر خودروها قرار می‌گیرد که با توجه به پیشرفت تکنولوژی در چند سال اخیر، این مطلب به امری ویژه برای این خودرو، تبدیل شده است.در این ویدیو سری به گذشته خواهیم زد و این خودروی بی‌نظیر را بررسی می‌کنیم تا هنرهای مک لارن را بیش از پیش، رویت کنیم.