به گزارش ایسنا، واتس‌اپ چند سال پیش تنظیمات حریم خصوصی جدیدی معرفی کرد که به کاربران اجازه می دهد تنظیمات مربوط به این که چه کسانی می توانند تصویر پروفایل آنها را مشاهده کنند، درباره (About) و آخرین بازدید (Last Seen) را تغییر دهند. هر کدام از این موارد می تواند بین گزینه های "همه"، "تماسهای من" یا "هیچکس" تنظیم شود که سطح کنترل بالایی نبود. اما اکنون اپل پارامتر جدیدی برای "آخرین بازدید" معرفی کرده که "تماسهای من بجز" (My Contacts Except) نام دارد و به کاربران امکان می دهد تماسهای خاصی که مایل نیستند آخرین حضور آنلاین آنها را مشاهده کنند را بلاک کنند.

وب سایت WaBetaInfo اسکرین شاتی از iOS را به عنوان مدرک اثبات این قابلیت منتشر کرده با این حال خاطرنشان کرده که قابلیت جدید نهایتا در هر دو نسخه iOS و اندروید واتس‌اپ عرضه می‌شود. این پارامترها همچنین برای تنظیمات "تصویر پروفایل" و "درباره"، قابل کاربرد خواهد کرد. طبق این اسکرین شات، اگر شما تنظیمات آخرین حضور را برای فردی بلاک کنید، در مقابل شما هم نمی توانند آخرین حضور وی را مشاهده کنید.

بر اساس گزارش انگجت، این وب سایت فناوری خاطرنشان کرده که قابلیت مذکور همچنان در دست طراحی است و بنابراین ممکن است در به روزرسانی آینده عرضه شود یا کنار گذاشته شود. به نظر می رسد این قابلیت یک تنظیمات منطقی است که باید پیش از این در اپلیکیشن واتس‌اپ گنجانده می شد.