ورود اولین محموله واکسن کرونا به کشور توسط بخش خصوصی و تحویل آن به وزارت بهداشت

بر اساس مطالعات، تزریق دو دوز از واکسن آسترازنکا می تواند به میزان 89% از ابتلا به کووید-19 دارای علامت، پیشگیری کند. همچنین بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده توسط آسترازنکا (15 ژوئن 2021) این واکسن در بیماری ناشی از سویه دلتا با 92% پیشگیری از بیمارستانی شدن عملکرد قابل توجهی را نشان داده است و هیچگونه مرگ ناشی از کووید-19 نیز در افراد واکسینه شده با این واکسن گزارش نشده است. نتایج مطالعه ای دیگر نیز حاکی از آن است که میزان انتقال بیماری به دیگران توسط افرادی که با واکسن آسترازنکا واکسینه شده اند نصف افراد غیر واکسینه بوده است[1] .

همچنین، پژوهش هایی جهت بررسی میزان ایجاد لختگی خون پس از تزریق واکسن آسترازنکا انجام شده است. طبق نتایج به دست آمده از آنالیز اطلاعات بیش از 1 میلیون فرد دریافت کننده واکسن، میزان لختگی خون در واکسن آسترازنکا و واکسن های mRNA (فایزر و مدرنا) یکسان و بسیار کمتر از بروز آن در افراد مبتلا به کووید-19 گزارش شده است[2].

تامین واکسن از شرکت آسترازنکا به پشتوانه بیش از 12 سال سابقه همکاری مستمر این شرکت با گروه کوبل صورت گرفته است. گروه کوبل متشکل از داروسازی دکتر عبیدی، شرکت کوبل دارو و شرکت پخش آدوراطب است و رسالت این گروه سلامت محور، ارائه راهکارهای درمانی با کیفیت و نوین، ارتقاء سطح سلامت و بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه است.

