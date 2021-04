هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2021، بامداد امروز (چهارشنبه) به پایان رسید. در پایان دیدارهای هفته پنجم جداول گروه‌های A تا E به شکل زیر در آمده است.

در گروه A، الهلال عربستان و استقلال تاجیکستان بر رقبای خود غلبه کردند، اما نماینده تاجیکستان در صدر جدول ماندنی شد. تیم‌های شباب الاهلی و AGMK هم از دور رقابت‌ها کنار رفتند و دیدارهای هفته آخر آنها تشریفاتی خواهد بود.

در گروه B، تراکتور ایران با وجود چهارمین کلین‌شیت خود در رقابت‌ها و تبدیل شدن به تنها تیم شکست‌ناپذیر ایرانی لیگ قهرمانان، مقابل پاختاکور به تساوی بدون گل رسید و دیگر نمی‌تواند به‌عنوان صدرنشین به یک هشتم نهایی صعود کند. با این حال شاگردان خطیبی برای قطعی کردن رتبه دوم خود به یک تساوی نیاز دارند، اما برای قرار گرفتن میان برترین تیم‌های دوم گروه‌های پنج‌گانه، باید بر شارجه صعودکرده غلبه کنند.

یکی از نتایج عجیب این هفته در گروه C رقم خورد؛ جایی که تیم حذف شده الشرطه مقابل صدرنشین گروه یعنی الدحیل پیروز شد و فرصتی طلایی برای صدرنشینی الاهلی و استقلال ایجاد کرد. شاگردان مجیدی با تساوی مقابل الاهلی، با تفاضل گل بهتر به صدر جدول گروه رسیده و امیدوارند با شکست الشرطه در هفته پایانی، این صدرنشینی را تا پایان مرحله گروهی تداوم بخشند.

در گروه D، فولاد ایران مقابل السد قطر یک بر صفر شکست خورد و با پنج امتیاز، در رتبه سوم جدول مسابقات ماندنی شد. النصر عربستان هم مقابل الوحدات شکست عجیبی متحمل شد. با این نتایج در هفته آخر السد و النصر برای صدرنشینی می جنگند و فولاد و الوحدات برای وداعی آبرومندانه با مسابقات.

در گروه E هم پرسپولیس ایران مقابل الوحده با یک گل مغلوب شد و نتوانست صدرنشینی خود را قطعی کند. پرسپولیس تاکنون بیشتر از هر تیمی در مسابقات امتیاز گرفته و به‌عنوان صدرنشین یا تیم دوم گروه، راهی یک هشتم نهایی می‌شود. البته این شکست، امتیازات الوحده را به عدد 10 رساند که برای یک تیم رده دومی امتیاز بالایی است و کار سایر تیم‌ها از جمله نمایندگان ایران که به صعود به‌عنوان تیم دوم گروه‌های خود امیدوارند، سخت شده است.

اکنون تیم‌های دوم گروه‌های D ، A و E لیگ قهرمانان آسیا نسبت به تیم‌های دوم گروه‌های دیگر، از شرایط بهتری بهره می‌برند. در صورتی که این شرایط و رده‌بندی دو تیم نخست گروه‌های مختلف تا پایان مرحله گروهی تداوم یابد، استقلال به مصاف تیم دوم گروه A یعنی الهلال می‌رود و پرسپولیس مقابل تیم اول گروه D که به احتمال زیاد السد خواهد بود، صف‌آرایی خواهد کرد.

در صورت صدرنشینی پرسپولیس و استقلال و صعود تیم‌های دوم گروه‌های C ، A و E به یک هشتم نهایی، دو تیم در این مرحله به مصاف هم می‌روند. از دیگر حالات برگزاری دربی می‌توان به صدرنشینی پرسپولیس و دومی استقلال، در صورت صعود تیم‌های دوم گروه‌های B ، A و C یا گروه‌های C ، A و D یا گروه‌های C ، B و D اشاره کرد.