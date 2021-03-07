العراق | بابا الفاتيكان من أربيل: كثيرون في العراق يحملون جراح العنف

وفق تقرير تابناک ،قال بابا الفاتيكان، فرنسيس، بأن الكثيرين في العراق "يحملون جراح العنف المرئية وغير المرئية"، مخاطباً الجموع الغفيرة المحتشدة في ملعب فرانسو حريري في أربيل بالقول، إن "صبركم هو ما جعلني أحج إلى العراق، وأتيت حاجاً لأشكركم".

وأضاف، أن "الله أرسل يسوع ليطهر الهيكل البشري وقلوبنا جميعاً، ويجب أن يكون القلب طاهراً من الكذب والازدواجية المضطربة، وهناك إيمان زائف يستبدل النوايا النقية بالمصالح الشخصية".

وتابع البابا قائلاً، "نحتاج أن لا نقف مكتوفي الأيدي بينما يعاني إخوتنا وأخواتنا، ونحن بحاجة الى يسوع الذي لديه القدرة أن يشفي صدورنا وأمراضنا ويرمم هيكل قلبنا".

وأردف: "يردنا الله أن نصبح هيكلا حيا لمحبته بالأخوة والمحبة والرحمة".

وحضر القداس نجيرفان بارزاني ومسؤولون كردستانيون وعراقيون آخرون.

ووصل بابا الفاتيكان إلى ملعب فرانسو حريري في أربيل بإقليم كردستان، لحضور حفل الاستقبال الكبير.

وكان الآلاف من اهالي مناطق محافظة نينوى، قد استقبلوا في وقت سابق من اليوم الاحد، بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني، خلال زيارته التي اجراها الى كنائس المدينة القديمة في الموصل لاقامة القداس هناك.