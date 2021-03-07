إيران | وزير الخارجية الايرلندي في طهران لإجراء محادثات وبحث قضايا مشتركة مع مسؤولين

وكان روحاني قد استقبل اليوم وزير خارجية ايرلندا حيث أكد استعداد ايران للتعاون مع المنظمات الدولية لتسوية الازمات في المنطقة، منوها الى ان امثل السبيل لمعالجة المشاكل وبالتعاون مع اوروبا هو اجراء محادثات على اساس الاحترام المتبادل بعيدا عن لغة التهديد أوممارسة الضغوط.



ولفت الى فشل امريكا في سياسة فرض الحظر اللامشروع وممارسة الضغوط القصوى على الشعب الايراني واعتراف المسؤولين الامريكيين الجدد بهذا الفشل.



واضاف ان تفعيل الاتفاق النووي باعتباره اتفاقية دولية متعددة الاطراف مرهون برفع العقوبات من قبل امريكا وقيام كافة الاطراف المعنية بالاتفاق النووي بتنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاق بشكل كامل.