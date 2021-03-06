أفغانستان | حريق ضخم في ولاية فراه الحدودية مع إيران

وفق تقرير تابناك، إندلع حريق في جمارك " ابونصر فراهي" في افغانستان والحدودي مع ايران اليوم السبت.

وأكد محافظ ولاية "فراه" غربي افغانستان تاج محمد جاهد" أن الحريق شب بين صهاريج النفط والغاز على الاراضي الافغانية، وثمة عجز من حيث الامكانيات للسيطرة عليه.

وأضاف أن الجهود مبذولة للافادة من امكانيات ايران لاطفاء الحريق.

يذكر أن هذا الحريق الثاني من نوعه يشهده جمرك ابونصر فراهي في الولاية فيما لم تتضح بعد تفاصيل عن حجم الخسائر والاسباب.

وكان جمرك " اسلام قلعة" في محافظة هرات والمحاذي لايران كان قد شهد حريقا ضخما قبل فترة أدى لتفحم مئات الصهاريج الحاملة للمشتقات.