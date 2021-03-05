لبنان | وزارة الصحة: تسجيل 3202 اصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل 3194 حالة إصابة بين المقيمين و08 اصابات بين الوافدين"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ تسجيل 52 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 4971". وذكرت أنّ "عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 2190، من بينها 912 حالة في العناية المركّزة"، لافتةً إلى أنّ "عدد الفحوصات المخبريّة ليوم أمس هو 20793، منها 3183 فحصًا في ​المطار​".



وأعلنت أنه تم تلقيح 5515 شخصا أمس، ومجموع من تلقحوا ضد الفيروس بلغ 71631 شخصا.