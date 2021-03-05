ايران | الإيرانيون یحتفلون بيوم الشجرة والرئيس يبدأ التقليد السنوي

يصادف يوم 5 اذار/مارس من كل عام في ايران اليوم الوطني للشجرة حيث يتشجع الناس على زرع الاشجار والاعتناء بها وحماية الغطاء النباتي فيقومون بزرع الشتلات الصغيرة في الحدائق والغابات و جميع أنحاء المدينة.



كما يتم إحياء أسبوع الموارد الطبيعية منذ 5 حتى 12 مارس، وينتشر أبناء الشعب الإيراني في هذا اليوم في الحدائق والغابات وفي جميع أرجاء المدن ويقومون بغرس الأشجار، ويستقبل الإيرانيون العام الجديد (عيد النوروز) عبر غرس الأشجار.



ويحرص قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي ورئيس الجمهورية على أن يزرعا شجرة بيدهما سنويا بمناسبة أسبوع المصادر الطبيعية ويوم التشجير.



وقام الرئيس الايراني حسن روحاني امس الخميس بغرس شجرة، فيما قام السيد الخامنئي اليوم بغرس شتلتين في حديقة مكتبه بمناسبة اسبوع المصادر الطبيعية ويوم الشجرة، في رسالة لتشجيع الشعب الايراني على هذه الخطوة.

وان اختيار "يوم الشجرة" في ايران يهدف إلى زيادة رقعة المساحات الخضراء، وترميم الغابات الطبيعية بزرع غابات اصطناعية، مع إعطاء المزيد من الاهتمام بالأشجار المزروعة وحمايتها وترميم المساحات الخضراء وزرع مساحات جديدة، بالإضافة إلى حماية الغابات الطبيعية من التعديات.



ويوم الشجرة أسسه جولياس ستيرلينغ مورتون في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية نبراسكا في العام 1872 بعد انتقاله من ولاية ميشيغان إلى ولاية نابراسكا ورغبته في النظر إلى الأشجار. مورتون هو الصحافي الذي أنشا الصحيفة الأولى في ولاية نابراسكا. وقد اقترح يوماً لزراعة الأشجار في اجتماع مجلس زراعة نابراسكا في الرابع من شهر يناير1872 واحتفل بيوم الأشجار في 10 أبريل في تلك السنة.



وفي عصرنا هذا تحتفل كثير من دول العالم بهذا اليوم عبر زراعة الأشجار.