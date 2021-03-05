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العراق | طائرة البابا فرنسيس تحط في مطار بغداد الدولي

تحط طائرة بابا الفاتيكان فرنسيس الاول في هذه اللحظات في مطار بغداد الدولي، وسط استقبال حاشد للمواطنين في محيط المطار.
کد خبر: ۱۰۳۸۸۰۵
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۳ 05 March 2021

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وصل قبل قليل الى مطار بغداد استعدادًا لاستقبال البابا فرنسيس.

وسيكون الكاظمي، على رأس المستقبلين للبابا في مطار بغداد الدولي.

ووفقًا لجدول زيارة البابا، فإن الاخير من المفترض ان يصل الى مطار بغداد عند الساعة الثانية ظهرًا حيث سيتم استقباله رسميًا، ويعدها يجري لقاءً مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في قاعة كبار الشخصيات داخل المطار.

وبعد ذلك، يتم استقبال البابا في حفل رسمي بقصر السلام حيث سيلتقي رئيس الجمهورية برهم صالح وبعدها يجري لقاءً مع السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي في قاعة القصر الجمهوري.

كما سيزور البابا عصر اليوم كنيسة سيدة النجاة حيث سيترأس قداسًا بمشاركة حشد من العلماء الروحيين والمواطنين.

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سیاسة البابا فرنسیس مطار بغداد الدولی
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