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العراق | محافظ النجف يعلن استكمال الاستعدادات على مختلف الصعد لاستقبال بابا الفاتيكان

أكد محافظ النجف، لؤي الياسري، ان اكتمال الاستعدادات على مختلف الصعد في المحافظة لاستقبال بابا الفاتيكان بمستوى كبير ووفق مستوى الحدث، واصفًا الزيارة بالمهمة جدًا.
کد خبر: ۱۰۳۸۷۹۲
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۳ 05 March 2021

العراق | محافظ النجف يعلن استكمال الاستعدادات على مختلف الصعد لاستقبال بابا الفاتيكان

وقال الياسري في مؤتمر صحفي، مساء امس الخميس، ان "الاستعدادات الأمنية التي بدأت مبكرًا وشهدت عمليات استباقية استعدادًا لزيارة بابا الفاتيكان، حيث تشترك بالخطة الامنية مختلف الصنوف في الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، فيما ستنفذ الخطة من ظهر يوم الجمعة".

وأضاف الياسري ان "المحافظة أعدّت أيضًا خطة خدمية وإدارية ولوجستية وإعلامية، لابراز اهمية هذه الزيارة التأريخية الى المرجعية الدينية في النجف الاشرف".

وأشار الى انه "سيكون هناك استقبال رسمي للبابا في مطار النجف الاشرف ومن ثم التوجه الى المدينة القديمة حيث بيت سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله السيد علي السيستاني في شارع الرسول".

ويصل بابا الفاتيكان، فرنسيس الأول، اليوم الجمعة الى العراق قادمًا من روما، حيث سيلتقي المرجعية العليا في النجف، آية الله السيد علي السيستاني، اضافة الى الرؤساء العراقيين الثلاث في اول يوم من زيارته، الى جانب لقاءاته بأساقفة وكهنة وخطباء ومدرسين ورهبان في عدد من المناطق.

وأشار الى انه "سيكون هناك استقبال رسمي للبابا في مطار النجف الاشرف ومن ثم التوجه الى المدينة القديمة حيث بيت سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله السيد علي السيستاني في شارع الرسول".

ويصل بابا الفاتيكان، فرنسيس الأول، اليوم الجمعة الى العراق قادمًا من روما، حيث سيلتقي المرجعية العليا في النجف، آية الله السيد علي السيستاني، اضافة الى الرؤساء العراقيين الثلاث في اول يوم من زيارته، الى جانب لقاءاته بأساقفة وكهنة وخطباء ومدرسين ورهبان في عدد من المناطق.

ومن المقرر ان يزور البابا في 7 اذار/مارس مدينة الموصل، حيث سيحضر مراسم قداس وصلاة لضحايا الحرب في حوش البيعة. ومن هناك سيغادر الى قراقوش ليزور كنيسة الطاهرة.

 

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سیاسة العراق النجف بابا الفاتیکان
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