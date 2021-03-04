مصر | السيسي يجدد موقفه بشأن اتفاق سد النهضة: حريصون على الاتفاق العادل والملزم لملء وتشغيل السد

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، موقف بلاده بشأن الاتفاق المستقبلي لأزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على أهم روافد نهر النيل. كما اكد استعداد مصر لتعزيز التعاون الثنائي مع غينيا بيساو على جميع الأصعدة لدعم جهود التنمية، فيما قال رئيس غينيا بيساو: نتطلع إلى إعادة فتح سفارتنا في القاهرة.

وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة مع رئيس غينيا بيساو، عمر سيسوكو إمبالو، بقصر الاتحادية اليوم الخميس، إن مصر حريصة على اتفاق بشأن السد. وأضاف أن الاتفاق الذي تطلع إليه القاهرة عادل وملزم لملء وتشغيل السد، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب.



واكد "استعداد مصر لتعزيز التعاون الثنائي مع غينيا بيساو على جميع الأصعدة لدعم جهود التنمية بها، خاصةً التبادل التجاري والاستثمار وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى استقبال الكوادر الغينية للمشاركة في برامج بناء القدرات والدعم الفني التي تشرف على تنفيذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في المجالات المختلفة، وذلك وفقًا لاحتياجات الجانب الغيني."



ويأتي تصريح السيسي، قبل يومين، من زيارة مقررة إلى السودان، حيث سيناقش مع المسؤولين السودانيين مسألة السد.



بدوره، أعرب الرئيس الغيني، عن تطلعه إلى تبادل الخبرات مع مصر، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب .

وقال في المؤتمر الصحفي المشترك مع السيسي "إننا نتطلع إلى إعادة فتح سفارتنا في القاهرة، وفتح سفارة مصر في بلادنا، ونود بشدة أن تكون مصر متحدثة باسم غينيا بيساو مع أصدقاءها".



وأشار إلى أنه ناقش مع الرئيس السيسي التعاون في المجالين الأمني والدفاعي، منوهاً عن أنه يصطحب معه في زيارته للقاهرة وفدا رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية والمالية والدفاع، ومدير مكتبه.