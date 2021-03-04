قیمت جدید مرغ، گوشت و میوه اعلام شد

تاثیر واکسن کرونا روی افراد چاق کمتر است؟

آخرین خبر از تعیین مزد ۱۴۰۰

بازدید 435

مصر | السيسي يجدد موقفه بشأن اتفاق سد النهضة: حريصون على الاتفاق العادل والملزم لملء وتشغيل السد

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، موقف بلاده بشأن الاتفاق المستقبلي لأزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على أهم روافد نهر النيل. كما اكد استعداد مصر لتعزيز التعاون الثنائي مع غينيا بيساو على جميع الأصعدة لدعم جهود التنمية، فيما قال رئيس غينيا بيساو: نتطلع إلى إعادة فتح سفارتنا في القاهرة.
کد خبر: ۱۰۳۸۶۸۶
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۲ 04 March 2021

 

مصر | السيسي يجدد موقفه بشأن اتفاق سد النهضة: حريصون على الاتفاق العادل والملزم لملء وتشغيل السد

وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة مع رئيس غينيا بيساو، عمر سيسوكو إمبالو، بقصر الاتحادية اليوم الخميس، إن مصر حريصة على اتفاق بشأن السد. وأضاف أن الاتفاق الذي تطلع إليه القاهرة عادل وملزم لملء وتشغيل السد، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب.

واكد "استعداد مصر لتعزيز التعاون الثنائي مع غينيا بيساو على جميع الأصعدة لدعم جهود التنمية بها، خاصةً التبادل التجاري والاستثمار وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى استقبال الكوادر الغينية للمشاركة في برامج بناء القدرات والدعم الفني التي تشرف على تنفيذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في المجالات المختلفة، وذلك وفقًا لاحتياجات الجانب الغيني."

ويأتي تصريح السيسي، قبل يومين، من زيارة مقررة إلى السودان، حيث سيناقش مع المسؤولين السودانيين مسألة السد.

بدوره، أعرب الرئيس الغيني، عن تطلعه إلى تبادل الخبرات مع مصر، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب .

وقال في المؤتمر الصحفي المشترك مع السيسي "إننا نتطلع إلى إعادة فتح سفارتنا في القاهرة، وفتح سفارة مصر في بلادنا، ونود بشدة أن تكون مصر متحدثة باسم غينيا بيساو مع أصدقاءها".

وأشار إلى أنه ناقش مع الرئيس السيسي التعاون في المجالين الأمني والدفاعي، منوهاً عن أنه يصطحب معه في زيارته للقاهرة وفدا رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية والمالية والدفاع، ومدير مكتبه.

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
سیاسة علاقات خارجیة مصر
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
نمازهای ماه رجب fatf شهاب الدین عزیزی خادم سینوفارم علی اکرمی
«پایتخت» از امشب به تلویزیون برمی‌گردد
صدور قطعنامه انتقادی علیه ایران در شورای حکام آژانس / امضای توافق نظامی میان ترکیه و قطر/ تحریم دو تن از رهبران انصارالله یمن از سوی آمریکا / سفر رئیس ستاد ارتش عربستان به عراق
لحظه شلیک موشک «ذوالفقار» به خاک عربستان
طلاق سرمربی ایران از شوهرش بخاطر تیم ملی
انتشار فیلم محرمانه حمله ایران به عین الاسد توسط سنتکام / همراهی اروپا با آمریکا برای تصویب قطعنامه ضدایرانی در آژانس / ادعای نتانیاهو درباره حمله ایران به کشتی اسرائیلی / برگزاری رزمایش نظامی میان ترکیه و قطر
عشق به همسر یا فرزند کدام قوی‌تر است؟
مقام مسئول: قیمت دلار ۱۵ هزار تومان می‌شود/ رکود عمیق بازار خودرو‌های خارجی/ رئیس اتحادیه: فروش قسطی گوشت نداریم/ زجرکشی در بورس تهران؟ / مسکن با دلار ۲۸ هزار تومانی معامله می‌شود؛ اما بورس...!
ظریف: شرایط کنونی به هم می‌ریزد
ترور از قبل هماهنگ شده احمدی نژاد؟! /عباس عبدی در اعتماد: فیلترینگ مساله مردم نیست / ایران و آمریکا بر لبه تیغ
با ۵۰۰ میلیون تومان می توان در تهران خانه خرید؟
چرا رای حاج صفی به آجورلو جای کریمی جنجالی شد؟
نصب سنگ قبر مهرداد میناوند در حضور کریمی
محمود بصیری: حاضرم نقش احمدی‌نژاد را بازی کنم
بخاطر خرج زن و بچه‌ام نقش‌های معمولی را بازی کردم!
رقابت نفسگیر ایوانکا ترامپ و مایک پنس برای آخر نشدن

طلاق سرمربی ایران از شوهرش بخاطر تیم ملی  (۱۶۵ نظر)

علم‌الهدی: متاسفانه زن و همسر در خانه همدیگر را با اسم کوچک صدا می‌زنند/علی اکبر صالحی: شرایط مذاکره را مقام معظم رهبری تعیین می‌کنند  (۱۵۳ نظر)

«پایتخت» از امشب به تلویزیون برمی‌گردد  (۱۴۴ نظر)

اولین اقدام انتقامی عربستان از بایدن  (۱۰۴ نظر)

انتشار فیلم محرمانه حمله ایران به عین الاسد توسط سنتکام / همراهی اروپا با آمریکا برای تصویب قطعنامه ضدایرانی در آژانس / ادعای نتانیاهو درباره حمله ایران به کشتی اسرائیلی / برگزاری رزمایش نظامی میان ترکیه و قطر  (۹۲ نظر)

چرا رای حاج صفی به آجورلو جای کریمی جنجالی شد؟  (۸۸ نظر)

ترور از قبل هماهنگ شده احمدی نژاد؟! /عباس عبدی در اعتماد: فیلترینگ مساله مردم نیست / ایران و آمریکا بر لبه تیغ  (۸۱ نظر)

انتخابات فدراسیون فوتبال: شهاب‌الدین عزیزی خادم به‌عنوان رییس جدید انتخاب شد / یک خانم ثروتمند نایب رییس شد  (۷۳ نظر)

صدور قطعنامه انتقادی علیه ایران در شورای حکام آژانس / امضای توافق نظامی میان ترکیه و قطر/ تحریم دو تن از رهبران انصارالله یمن از سوی آمریکا / سفر رئیس ستاد ارتش عربستان به عراق  (۶۸ نظر)

احمدی نژاد: بحث ترور من جدی است/دادستان تهران: برخی اراذل و اوباش با اتصال به سرویس‎های جاسوسی رویکرد جدیدی پیدا کرده اند/ احضار استاندار سابق خوزستان به دادسرا  (۶۸ نظر)

آیا دولت قیمت دلار را دستکاری می‌کند؟  (۶۶ نظر)

رئیسی و قالیباف برای ریاست‌جمهوری کاندیدا نمی‌شوند/ آنها یک بار شانس خود را امتحان کردند/ شورای نگهبان در انتخابات ریاست‌جمهوری به دنبال رقابتی‌ کردن فضاست  (۶۴ نظر)

اعتراض یک نماینده مجلس: آقای قالیباف، مجلس پادگان نظامی نیست / روحانی: «کولبری» و «سوخت‌بری» در شأن مردم و کشور نیست  (۵۹ نظر)

با ۲ میلیارد تومان کجای تهران می‌توان خانه خرید؟  (۵۷ نظر)

کشف مزرعه خانگی استخراج بیت کوین در شرق تهران  (۵۲ نظر)

tabnak.ir/004MD0
tabnak.ir/004MD0