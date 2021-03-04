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النمسا | مندوب إيران في الوكالة الدولية للطاقة: توقف محاولات اثارة توتر غير ضروري في مجلس الحكام

أعلن سفير ومندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي عن توقف المحاولات الرامية الى اثارة توتر غير ضروري عن طريق مجلس الحكام.
کد خبر: ۱۰۳۸۶۶۶
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۵ 04 March 2021

النمسا | مندوب إيران في الوكالة الدولية للطاقة: توقف محاولات اثارة توتر غير ضروري في مجلس الحكام

وقال غريب آبادي في تصريح له اليوم الخميس في فيننا: اثر الجهود الدبلوماسية الواسعة المبذولة فقد توقفت عملية اصدار قرار مناهض لايران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وانتقد آبادي الاجراءات التي تجري بدوافع سياسية واستغلال الوكالة الذرية للمساومات، مرحّبا بيقظة وتدابير اعضاء الوكالة خاصة مجلس الحكام والمدير العام (للوكالة الذرية)، في جهودهم للحيلولة دون اثارة توترات غير ضرورية والحفاظ على الفرص المتاحة للدبلوماسية.

وقال غريب آبادي بانه سيقدم المزيد من الايضاحات في هذا الصدد في ختام اجتماع مجلس الحكام اليوم الخميس.

وقرر الأوروبيون التخلي عن طرح مشروع قرار ينتقد ايران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على ما ذكرت مصادر دبلوماسية الخميس.

وكان هذا المشروع الذي تقف وراءه ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والمدعوم من الولايات المتحدة، يندد بقرار إيران تقليص عمليات التفتيش المرتبطة ببرنامجها النووي ووقف العمل بالبروتوكول الاضافي والذي جاء ردا على استمرار الحظر الاميركي المفروض على ايران وعدم وفاء الاطراف الاخرى للاتفاق النووي بالتزاماتها في اطاره.

وقال دبلوماسيون عدة إن النص لن يطرح للتصويت في حين أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مؤتمر صحافي لمديرها العام رافائيل غروسي عند الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش، ولم تورد سببا لذلك لكن دبلوماسيين قالوا إنه أبلغ مجلس محافظي الوكالة، الذي يضم 35 دولة، بأن الوكالة تعتزم إجراء مشاورات فنية مع إيران في أبريل نيسان.

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