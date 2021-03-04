تركيا | أردوغان: رفع العقوبات الأمريكية عن إيران سيسهم في ازدهار اقتصاد المنطقة واستقرارها

ودعا أردوغان، في كلمة ألقاها أثناء اجتماع افتراضي لقادة دول منظمة التعاون الاقتصادي، إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن إلى التخلي عن هذه الإجراءات العقابية، قائلا إن "رفع العقوبات أحادية الجانب عن إيران سيسهم في ازدهار اقتصاد المنطقة واستقرارها".



كما تطرق الرئيس التركي في كلمته إلى الوضع في جنوب القوقاز، مبديا استعداد أنقرة للإسهام في إعادة إعمار المناطق التي استعادت أذربيجان السيطرة عليها خلال الجولة الأخيرة من النزاع مع أرمينيا في إقليم قره باغ، بالإضافة إلى ضمان أمن واستقرار هذه الأراضي.



وشدد أردوغان على أن هذه المسألة تمثل إحدى الأولويات بالنسبة لتركيا، معربا عن أمله في أن تتخذ أرمينيا خطوات في سبيل تعزيز السلام الإقليمي ودعم المساعي الرامية لضمان الاستقرار في القوقاز.