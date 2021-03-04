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ايران | وزارة الصحة تعلن تسجيل 78 وفاة و8404 اصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الايرانية خلال اخر 24 ساعة، 8404 اصابات بفيروس كورونا المستجد و 78 وفاة جديدة.
کد خبر: ۱۰۳۸۶۳۵
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۲ 04 March 2021

ايران | وزارة الصحة تعلن تسجيل 78 وفاة و8404 اصابات جديدة بفيروس كورونا

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران سيما سادات لاري، عن رصد 78 حالة وفاة جديدة على مدى الساعات الـ 24 الماضية بين المصابين بفيروس كورونا في ايران؛ ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الناجمة عن هذا الوباء داخل البلاد الى 60 الفا و431 حالة.

واضافت سادات لاري خلال تصريح صحفي اليوم الخميس، انه "بناء على النتائج القطعية لفحوصات كورونا في انحاد البلاد، فقد سجّلت الاحصائيات الرسمية منذ يوم امس الاربعاء لغاية الساعة الثانية من عصر اليوم، ثمانية الاف و404 اصابة جديدة، وزيادة عدد المصابين بالفيروس في ايران الى مليون واحدا و665 الفا و103 اشخاص".

كما نوهت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية، الى ان اجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا في ايران بلغا لحد الان مليونا و420 الفا و958 شخصا، بينما يرقد 3 الاف 760 مصابا في مراكز العناية الطبية الخاصة نظرا لوضعهم الصحي الحرج.

واوضحت انه تم لغاية اليوم "اجراء 11 مليونا و 92 الفا و 900 اختبار للكشف عن الاصابة بالمرض" وقالت ان "عدد المدن الحمراء في البلاد بلغ 11 مدينة جميعها في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران فيما بلغ عدد المدن البرتقالية 32 والصفراء 251 والزرقاء 154".

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صحة کورونا ایران
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