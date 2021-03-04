العراق | اللواء 16 بالحشد الشعبي يعثر على 3 مضافات تحتوي مواد لوجستية وطبية لداعش شرق صلاح الدين

ودمرت قوات اللواء بالتعاون مديرية مكافحة المتفجرات للحشد، خلال مهمتها في عملية "ثأر الشهداء"، جميع المضافات بشكل آمن لكي لا تستخدم من قبل الإرهابيين مجددا، كما تم تدمير العبوتين الناسفين.



وانطلقت، امس الأربعاء، عملية ثأر الشهداء لتحريرر وتأمين مناطق جنوب غرب محافظة كركوك من بقايا ارهابيي داعش.



ويشارك في العمليات المستمرة حتى اليوم، قيادة قاطع كركوك وشرق دجلة، الألوية 22، 9، 88، 16، 52، 15، فوج العمليات الخاص، فوج المهمات الخاص (الكرار)، معاونيات ومديريات الهيئة، بالإضافة إلى قوات من الجيش والشرطة الإتحادية والرد السريع وبإسناد طيران الجيش والقوة الجوية العراقية.