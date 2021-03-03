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اليمن | أنصار الله تستنكر العقوبات الأمريكية عليها: تناقض ما تدعي واشنطن من رغبة في السلام

قالت أنصار الله في اليمن أن "لا جديد تأتي به أمريكا من عقوباتها المزعومة سوى أنها تناقض ما تدعيه من رغبة في السلام وهي ضد السلام ومع استمرار العدوان والحصار."
کد خبر: ۱۰۳۸۴۴۴
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۷ 03 March 2021

وجاء ذلك في بيان للحركة اليمنية رداً على العقوبات الأمريكية عليها صباح اليوم، وذكرت أنه "لا قيمة فعلية لتلك العقوبات فإننا ندينها ونرفضها، وأمريكا هي تمارس العدوان على اليمن بعقوبات وبغيرها."

وأضافت أنه "فيما يتعلق بما يجري في مأرب فهي إحدى جبهات العدو التي شن منها عدوانا صريحا ومعلنا على عدد من مديريات مارب والتي بقيت مشتعله طيلة ايام العدوان كجبهة صرواح وغيرها، إضافة الى الانطلاق منها للاعتداء على بقية المحافظات المجاوره كالجوف وصنعاء والبيضاء ووكر من أوكار القاعدة وداعش الذين يقاتلون تحت مظلة التحالف المدعوم أمريكيا، ومواقف واشنطن تمد هؤلاء المعتدين على اليمن بمظلة حماية لمواصلة استهداف الشعب اليمني."

وقد قال الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن العقوبات ضد أنصار الله تأتي رداً على "تصعيد الهجمات على السعودية"، على حدّ تعبيره.

وأضاف برايس في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء ان "الأسماء المعلنة (٣+٢)لاتزال ضمن لائحة العقوبات الأميركية والأمم المتحدة. تركيزنا هو على منهج لحل سياسي وليس على أفراد، من أجل التوصل لحل الأزمة الإنسانية في اليمن".

وحذّر برايس من أن ٨٠ % من الشعب اليمني يعاني من ويلات الحروب. وقال أن "بلاده لن تتخذ أي إجراء من شأنه ان يفاقم معاناة اليمنيين،" مشيراً إلى أنها "تتابع مسيرة الصراع وتتخذ إجراءات موازية لما تراه منافياً لوقف الصراع."

كما شدد على أن أولوية بلاده هي إيجاد حل سياسي للأزمة، لافتاً إلى أنها المهمة المكلف بها المبعوث الرئاسي لليمن، تيم ليندركينغ.

يأتي ذلك بعدما فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، عقوبات على ٢ من القيادات عسكرية في أنصار الله، ساهما "في تمديد الحرب الأهلية في اليمن، وفاقما الأزمة الإنسانية في البلاد"، وفق تعبير الوزارة.

وأوضحت الوزارة أنها أدرجت منصور السعدي وأحمد علي إحسان الحمزي على لائحة العقوبات "لدورهما في ترتيب الهجمات على الدول المجاورة، وكذلك على السفن التجارية في المياه الدولية".

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قضاء عقوبات الیمن أمریکا
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