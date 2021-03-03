دلار ۱۵ هزار تومانی در ۱۴۰۰

علت کمبود انسولین قلمی در کشور

برای جذب کلسیم کدام ویتامین ضروری است؟

بازدید 125

امريكا | دعوة في الجمعية العامة لإنهاء الصراع وتحقيق العدالة في سوريا

عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فعالية حول أوضاع حقوق الإنسان في سوريا تم التأكيد خلالها على ضرورة تحقيق العدالة مهما تأخر ذلك باعتبارها عنصرا أساسيا للسلام وإنصاف الضحايا.
کد خبر: ۱۰۳۸۳۶۳
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۵ 03 March 2021

امريكا | دعوة في الجمعية العامة لإنهاء الصراع وتحقيق العدالة في سوريا

وأكد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا باولو سيرجيو بينيرو، أن مطالب الضحايا بتحقيق العدالة والمساءلة تعد عنصرا جوهريا لإقامة السلام الدائم.

وشدد بينيرو في الندوة رفيعة المستوى، على "ضرورة فعل المزيد لإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا وتحديد أماكن وهويات المفقودين واستعادة التوثيق المدني وحماية حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمسكن والأرض والممتلكات من بين أمور أخرى"، وفق قوله.

وأشار إلى أن نصف عدد سكان ما قبل الصراع قد شُرد ونزح الكثيرون منهم أكثر من مرة. وشدد على ضرورة الوفاء باحتياجات السكان من الماء والغذاء والرعاية الصحية والتعليم، بغض النظر عن مكان وجودهم وسيطرة أي جهة عليه.

وذكر رئيس لجنة التحقيق المستقلة أن الأطراف المتحاربة في سوريا تحاول منذ عقد من الزمن حل الصراع بالسبل العسكرية، مما سمح بانتهاك جميع حقوق الإنسان. وقال إن "أطراف الصراع ارتكبت تقريبا كل الجرائم ضد الإنسانية المدرجة في ميثاق روما الأساسي للعدالة الجنائية وجرائم الحرب التي تنطبق على الصراعات المسلحة غير الدولية".

بدوره، حذر رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير من الاعتياد على صور الدمار والموت وإهمال معاناة الشعب السوري. وقال "إنها ليست كارثة طبيعية، فهناك يد بشرية وراء الأزمة".

واوضح إن الفعالية رفيعة المستوى تأتي مع حلول ذكرى عشر سنوات من الموت والتشريد والدمار، تركت الشعب السوري بلا أمل يُذكر.

من جهتها، زعمت السفيرة الأمريكية المُعينة حديثا لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن بلادها تقف إلى جانب "الشعب والمجتمع المدني السوري"، وأكدت أن طائفة واسعة من الشركاء الدوليين يطالبون بالمساءلة ويدعمون الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وجددت التأكيد على أهمية دور المرأة السورية في هذه العملية وضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والسلم والأمن. وشددت على أن "الوقت قد حان للإنصات لأصوات الشعب السوري وخاصة النساء، والتوصل إلى حل سياسي حقيقي". وقالت إن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والأمن بشكل دائم للشعب السوري.

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
منظمات الأمم المتحدة سوریا
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
نمازهای ماه رجب fatf شهاب الدین عزیزی خادم سینوفارم علی اکرمی
اولین اقدام انتقامی عربستان از بایدن
«پایتخت» از امشب به تلویزیون برمی‌گردد
لحظه شلیک موشک «ذوالفقار» به خاک عربستان
انتشار فیلم محرمانه حمله ایران به عین الاسد توسط سنتکام / همراهی اروپا با آمریکا برای تصویب قطعنامه ضدایرانی در آژانس / ادعای نتانیاهو درباره حمله ایران به کشتی اسرائیلی / برگزاری رزمایش نظامی میان ترکیه و قطر
تصویر بن‌سلمان پس از انتشار گزارش قتل خاشقچی
عشق به همسر یا فرزند کدام قوی‌تر است؟
ظریف: شرایط کنونی به هم می‌ریزد
با ۲ میلیارد تومان کجای تهران می‌توان خانه خرید؟
ترور از قبل هماهنگ شده احمدی نژاد؟! /عباس عبدی در اعتماد: فیلترینگ مساله مردم نیست / ایران و آمریکا بر لبه تیغ
با ۵۰۰ میلیون تومان می توان در تهران خانه خرید؟
جایگزین قالیباف کیست؟
چرا رای حاج صفی به آجورلو جای کریمی جنجالی شد؟
مقام مسئول: قیمت دلار ۱۵ هزار تومان می‌شود/ رکود عمیق بازار خودرو‌های خارجی/ رئیس اتحادیه: فروش قسطی گوشت نداریم/ زجرکشی در بورس تهران؟ / مسکن با دلار ۲۸ هزار تومانی معامله می‌شود؛ اما بورس...!
تصاویری از برخورد موشک‌های‌ سپاه به پایگاه عین‌الاسد
بخاطر خرج زن و بچه‌ام نقش‌های معمولی را بازی کردم!

بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون درگذشت  (۱۱۲ نظر)

اولین اقدام انتقامی عربستان از بایدن  (۹۹ نظر)

فیلم حمله لباس شخصی به تمرین صخره‌نوردان اصفهان  (۹۴ نظر)

قالیباف: قفل تحریم‌ها شکسته خواهد شد  (۸۷ نظر)

علم‌الهدی: متاسفانه زن و همسر در خانه همدیگر را با اسم کوچک صدا می‌زنند/علی اکبر صالحی: شرایط مذاکره را مقام معظم رهبری تعیین می‌کنند  (۸۶ نظر)

انتشار فیلم محرمانه حمله ایران به عین الاسد توسط سنتکام / همراهی اروپا با آمریکا برای تصویب قطعنامه ضدایرانی در آژانس / ادعای نتانیاهو درباره حمله ایران به کشتی اسرائیلی / برگزاری رزمایش نظامی میان ترکیه و قطر  (۷۷ نظر)

انتخابات فدراسیون فوتبال: شهاب‌الدین عزیزی خادم به‌عنوان رییس جدید انتخاب شد / یک خانم ثروتمند نایب رییس شد  (۷۲ نظر)

چرا رای حاج صفی به آجورلو جای کریمی جنجالی شد؟  (۷۱ نظر)

احمدی نژاد: بحث ترور من جدی است/دادستان تهران: برخی اراذل و اوباش با اتصال به سرویس‎های جاسوسی رویکرد جدیدی پیدا کرده اند/ احضار استاندار سابق خوزستان به دادسرا  (۶۸ نظر)

آیا دولت قیمت دلار را دستکاری می‌کند؟  (۶۶ نظر)

پوشش جالب سفیر جدید غنا در دیدار روحانی  (۶۴ نظر)

ترور از قبل هماهنگ شده احمدی نژاد؟! /عباس عبدی در اعتماد: فیلترینگ مساله مردم نیست / ایران و آمریکا بر لبه تیغ  (۶۱ نظر)

با ۲ میلیارد تومان کجای تهران می‌توان خانه خرید؟  (۵۷ نظر)

«پایتخت» از امشب به تلویزیون برمی‌گردد  (۵۵ نظر)

کشف مزرعه خانگی استخراج بیت کوین در شرق تهران  (۵۲ نظر)

tabnak.ir/004M7n
tabnak.ir/004M7n