فلسطين المحتلة | غانتس: غزة تسعى للتصعيد ونحن نستعد لأشهر الصيف وسنواصل العمل ضد أي تهديد

وزير الحرب الاسرائيلي بيني غانتس يزعم أنه رغم الهدوء النسبي مع قطاع غزة حاليًا، إلا أن المقاومة الفلسطينية "تسعى للتصعيد".

جاء ذلك خلال زيارة غانتس لفرقة غزة برفقة نائب رئيس الأركان اللواء إيال زمير، وقائد القيادة الجنوبية اللواء هرتسلي هاليفي، وقائد فرقة غزة العميد نمرود ألوني وكبار المسؤولين الآخرين رافقوا غانتس في الزيارة.

وقال غانتس إن كيان الاحتلال يجري استعدادات لأشهر الصيف القادمة، "وإننا نعمل باستمرار ضد منظمات حماس والجهاد".

واعتبر وزير حرب الاحتلال أن قطاع غزة "يمتلك الفرصة للتطور، بدلا من قيام حماس بتطوير الصواريخ لو قاموا بإعادة الجنود الأسرى والمفقودين يمكننا توسيع التجارة والاقتصاد وتغيير نمط حياة سكان القطاع".

وتابع مدعيًا أن معبر كرم ابو سالم "الذي ينقل البضائع، يمكن وينبغي أن يصبح جسرًا لتنمية اقتصاد غزة".

ومن جانب آخر، قال غانتس "لقد رأينا أيضًا في الأيام الأخيرة محاولات إيران لتحسين موقفها التفاوضي في مفاوضات الاتفاق النووي".

وحول استهدف السفينة الإسرائيلية في خليج عُمان، أضاف: "سنواصل العمل ضد أي تهديد إلى جانب الشراكة مع الولايات المتحدة، حتى لا تتمكن إيران من تطوير قدرة نووية".