العراق | يونيوز تواكب بدء أولى عمليات التطعيم باللقاح الصيني سينوفارم في بغداد

بدأت في بغداد اليوم الثلاثاء عمليات التطعيم بلقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا في مستشفى مدينة الطب ببغداد.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية تلقي أول مواطن عراقي لقاح "سينوفارم" الصيني في مدينة الطب والمركز الصحي في المستنصرية ببغداد، مبينة أن "عمليات التطعيم ستتم تباعاً في بغداد والمحافظات".

هذا ورفع مجلس الوزراء طلباً للبرلمان بشأن الحصانة القانونية للقاح فايزر الأمريكي، وقالت وزارة الصحة إنه "قريباً ستصل أولى الدفعات من تعاقدنا بشأن 16 مليون جرعة"، وأكدت أن "العراق حجز مليوناً و525 ألف جرعة من لقاح فايزر".

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، في وقت سابق من اليوم، وصول 50 ألف جرعة من لقاح "كوفيد 19" الصيني على متن طائرة عراقية عسكرية.

وكشف وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مطار بغداد الدولي أنه "تم الاتفاق مع السفير الصيني في العراق على توريد مليوني جرعة من لقاح (سينوفارم) وبشكل عاجل".

وتأتي الشحنة الأولى من اللقاح كهدية مقدمة من حكومة الصين إلى الحكومة العراقية.

وكان العراق وقّع في أيلول/سبتمبر 2020، على اتفاقية دخول إلى تحالف كافي (مرفق كوفاكس) تحت مظلة منظمة الصحة العالمية، والذي يضم حوالي 190 دولة يستهدف الحصول على اللقاح وضمان التوزيع العادل بين الدول.

وبموجب ذلك التحالف، سيضمن العراق تزويده بكمية من اللقاحات تصل لـ20% من السكان استنادًا إلى الآلية المقرة في المرفق لكل الدول المشاركة فيه، بواقع 16 مليون جرعة من اللقاح.

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أقرت في وقت سابق، لقاحات شركات فايزر وأسترازينيكا وسينوفارم من خلال اللجنة الوطنية لانتقاء الأدوية للاستخدام الطارئ.