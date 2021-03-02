دلار ۱۵ هزار تومانی در ۱۴۰۰

علت کمبود انسولین قلمی در کشور

برای جذب کلسیم کدام ویتامین ضروری است؟

بازدید 309

ايران | قره باغ جزء من أرض الإسلام ويجب ان تحل أزمتها بالحوار

نظّم مركز إدارة الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة، المؤتمر الدولي "قره باغ 17 ربيع"، بهدف شرح إرشادات قائد الثورة الإسلامية الامام السيد علي الخامنئي لحل نزاع اقليم قره باغ الاذربيجاني مع ارمينيا، بحضور مدير الحوزات العلمية في ايران آية الله علي رضا أعرافي، المسؤول في العلاقات الدولية في الحوزة العلمية السيد مفيد حسيني كوهساري، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الأذربيجانية علي نيكزاد، مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، امين عام اتحاد التلفزيونات والاذاعات الإسلامية حجة الإسلام والمسلمين الشيخ علي كريميان، سفير اذربيجان لدى ايران بنياد حسينوف، سفير ايران لدى أذربيجان عباس موسوي وعدد من الشخصيات الدينية الإيرانية والاذربيجانية.
کد خبر: ۱۰۳۸۲۳۴
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۸ 02 March 2021

ايران | قره باغ جزء من أرض الإسلام ويجب ان تحل أزمتها بالحوار

ولفت البيان الختامي للمؤتمر الدولي للدفاع عن وحدة الأراضي الأذربيجانية، إلى أن "شعب اذربيجان صمد وقاوم في مسيرة مواجهة القوى الفاسدة"، مؤكدًا ان "قره باغ جزء من أرض الإسلام".

وأكد البيان حول قره باغ الذي طرحه قائد الثورة الاسلامية، ان أفضل السبل لحل النزاعات في العالم هو الحوار.

وشدد المشاركون في المؤتمر في البيان الختامي على أن حلحلة أزمة قره باغ "يجب ان تتم بعيدًا عما يدعو له الكيان الصهيوني"، ورأوا أن "القوى الاستكبارية تنشد انعدام الامن في المنطقة لتمرير اهدافها الشريرة".

يذكر أن قائد الثورة الاسلامية في ايران الامام السيد علي الخامنئي أكد في 17 ربيع الأول الماضي على ضرورة استعادة اذربيجان لكل أراضيها المحتلة.

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
سیاسة ایران قره باغ أذربیجان
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
نمازهای ماه رجب fatf شهاب الدین عزیزی خادم سینوفارم علی اکرمی
آخرین اخبار

لبنان | لقاء علمائي تشاوري .. لبنان لن يكون محايدًا ما دامت فلسطين محتلة

دستگیری تاجر قلابی فرش

با تایمر ناشناخته آیفون و نحوه کار آن آشنا شوید

اليمن | افتتاح معمل حاسوب نموذجي مقدّم من الجامعة اللبنانية الدولية في محافظة الحديدة

العراق | يونيوز تواكب بدء أولى عمليات التطعيم باللقاح الصيني سينوفارم في بغداد

فلسطين المحتلة | لجنة دعم الصحفيين: 43 انتهاكاً اسرائيلياً بحق الحريات الإعلامية خلال الشهر المنصرم

تأیید جنون پسری که مادرش را کشت

طلافروش سمنانی مجروح در حمله مسلحانه درگذشت

محاکمه کارگر نانوایی به اتهام قتل صاحبکارش

اليمن | اسقاط طائرة مسيرة للتحالف السعودي تُستخدم في إلقاء القنابل بشكل عشوائي على المناطق السكنية

سرقت مسلحانه از موبایل فروشی

درگیری مرگبار به خاطر ضایعات ساختمانی

اعتراض یک نماینده مجلس: آقای قالیباف، مجلس پادگان نظامی نیست/روحانی: «کولبری» و «سوخت‌بری» در شأن مردم و کشور نیست

ماجرای هروئین های خون آلود!

عامل قتل عام خانوادگی بالای چوبه دار

اولین اقدام انتقامی عربستان از بایدن
کشف مزرعه خانگی استخراج بیت کوین در شرق تهران
«پایتخت» از امشب به تلویزیون برمی‌گردد
بازگشت دختر دماوندی به آغوش خانواده پس از ۱۰ سال
انتشار فیلم محرمانه حمله ایران به عین الاسد توسط سنتکام / همراهی اروپا با آمریکا برای تصویب قطعنامه ضدایرانی در آژانس / ادعای نتانیاهو درباره حمله ایران به کشتی اسرائیلی / برگزاری رزمایش نظامی میان ترکیه و قطر
لحظه شلیک موشک «ذوالفقار» به خاک عربستان
تصویر بن‌سلمان پس از انتشار گزارش قتل خاشقچی
جزئیات مهم از کشتی منفجرشده اسرائیلی در دریای عمان!
نامه سیدمحمد خاتمی به رهبر انقلاب تایید شد
هشدار هواشناسی: این نقاط بارانی می‌شوند
ظریف: شرایط کنونی به هم می‌ریزد
عشق به همسر یا فرزند کدام قوی‌تر است؟
با ۲ میلیارد تومان کجای تهران می‌توان خانه خرید؟
جایگزین قالیباف کیست؟
ترور از قبل هماهنگ شده احمدی نژاد؟! /عباس عبدی در اعتماد: فیلترینگ مساله مردم نیست / ایران و آمریکا بر لبه تیغ

بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون درگذشت  (۱۱۲ نظر)

اولین اقدام انتقامی عربستان از بایدن  (۹۹ نظر)

فیلم حمله لباس شخصی به تمرین صخره‌نوردان اصفهان  (۹۴ نظر)

قالیباف: قفل تحریم‌ها شکسته خواهد شد  (۸۷ نظر)

علم‌الهدی: متاسفانه زن و همسر در خانه همدیگر را با اسم کوچک صدا می‌زنند/علی اکبر صالحی: شرایط مذاکره را مقام معظم رهبری تعیین می‌کنند  (۸۶ نظر)

انتشار فیلم محرمانه حمله ایران به عین الاسد توسط سنتکام / همراهی اروپا با آمریکا برای تصویب قطعنامه ضدایرانی در آژانس / ادعای نتانیاهو درباره حمله ایران به کشتی اسرائیلی / برگزاری رزمایش نظامی میان ترکیه و قطر  (۷۷ نظر)

انتخابات فدراسیون فوتبال: شهاب‌الدین عزیزی خادم به‌عنوان رییس جدید انتخاب شد / یک خانم ثروتمند نایب رییس شد  (۷۲ نظر)

چرا رای حاج صفی به آجورلو جای کریمی جنجالی شد؟  (۷۱ نظر)

احمدی نژاد: بحث ترور من جدی است/دادستان تهران: برخی اراذل و اوباش با اتصال به سرویس‎های جاسوسی رویکرد جدیدی پیدا کرده اند/ احضار استاندار سابق خوزستان به دادسرا  (۶۸ نظر)

آیا دولت قیمت دلار را دستکاری می‌کند؟  (۶۶ نظر)

پوشش جالب سفیر جدید غنا در دیدار روحانی  (۶۴ نظر)

ترور از قبل هماهنگ شده احمدی نژاد؟! /عباس عبدی در اعتماد: فیلترینگ مساله مردم نیست / ایران و آمریکا بر لبه تیغ  (۶۱ نظر)

علی مطهری: تسخیر سفارت آمریکا کار غلطی بود و آسیب زیادی به کشور زد/عباس عبدی: با گفتن «تکرار می‌کنم»، مردم پای صندوق رای نمی‌آیند  (۶۰ نظر)

با ۲ میلیارد تومان کجای تهران می‌توان خانه خرید؟  (۵۷ نظر)

«پایتخت» از امشب به تلویزیون برمی‌گردد  (۵۵ نظر)

tabnak.ir/004M5i
tabnak.ir/004M5i