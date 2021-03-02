ايران | قره باغ جزء من أرض الإسلام ويجب ان تحل أزمتها بالحوار

نظّم مركز إدارة الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة، المؤتمر الدولي "قره باغ 17 ربيع"، بهدف شرح إرشادات قائد الثورة الإسلامية الامام السيد علي الخامنئي لحل نزاع اقليم قره باغ الاذربيجاني مع ارمينيا، بحضور مدير الحوزات العلمية في ايران آية الله علي رضا أعرافي، المسؤول في العلاقات الدولية في الحوزة العلمية السيد مفيد حسيني كوهساري، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الأذربيجانية علي نيكزاد، مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، امين عام اتحاد التلفزيونات والاذاعات الإسلامية حجة الإسلام والمسلمين الشيخ علي كريميان، سفير اذربيجان لدى ايران بنياد حسينوف، سفير ايران لدى أذربيجان عباس موسوي وعدد من الشخصيات الدينية الإيرانية والاذربيجانية.

ولفت البيان الختامي للمؤتمر الدولي للدفاع عن وحدة الأراضي الأذربيجانية، إلى أن "شعب اذربيجان صمد وقاوم في مسيرة مواجهة القوى الفاسدة"، مؤكدًا ان "قره باغ جزء من أرض الإسلام".

وأكد البيان حول قره باغ الذي طرحه قائد الثورة الاسلامية، ان أفضل السبل لحل النزاعات في العالم هو الحوار.

وشدد المشاركون في المؤتمر في البيان الختامي على أن حلحلة أزمة قره باغ "يجب ان تتم بعيدًا عما يدعو له الكيان الصهيوني"، ورأوا أن "القوى الاستكبارية تنشد انعدام الامن في المنطقة لتمرير اهدافها الشريرة".

يذكر أن قائد الثورة الاسلامية في ايران الامام السيد علي الخامنئي أكد في 17 ربيع الأول الماضي على ضرورة استعادة اذربيجان لكل أراضيها المحتلة.