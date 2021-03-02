ايران | قره باغ جزء من أرض الإسلام ويجب ان تحل أزمتها بالحوار

ولفت البيان الختامي للمؤتمر الدولي للدفاع عن وحدة الأراضي الأذربيجانية، إلى أن "شعب اذربيجان صمد وقاوم في مسيرة مواجهة القوى الفاسدة"، مؤكدًا ان "قره باغ جزء من أرض الإسلام".
وأكد البيان حول قره باغ الذي طرحه قائد الثورة الاسلامية، ان أفضل السبل لحل النزاعات في العالم هو الحوار.
وشدد المشاركون في المؤتمر في البيان الختامي على أن حلحلة أزمة قره باغ "يجب ان تتم بعيدًا عما يدعو له الكيان الصهيوني"، ورأوا أن "القوى الاستكبارية تنشد انعدام الامن في المنطقة لتمرير اهدافها الشريرة".
يذكر أن قائد الثورة الاسلامية في ايران الامام السيد علي الخامنئي أكد في 17 ربيع الأول الماضي على ضرورة استعادة اذربيجان لكل أراضيها المحتلة.
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