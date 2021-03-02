اليمن | افتتاح معمل حاسوب نموذجي مقدّم من الجامعة اللبنانية الدولية في محافظة الحديدة

افتتاح معمل حاسوب نموذجي في جامعة الحديدة مكون من 22 جهاز كمبيوتر وملحقاته بالإضافة الى شاشة عرض وكاميرات مراقبه ومنظومة طاقة شمسيه لتشغيله.

وجرى الافتتاح بحضور رئيس جامعة الحديدة محمد أحمد الاهدل والأستاذ خالد الامير امين عام الجامعة اللبنانية الدولية (LIU) اضافة الى وفد من الأكاديميين من LIU.

وأشاد رئيس جامعة الحديدة بهذه الخطوة العملية من الجامعة اللبنانية الدولية "والتي جاءت ترجمة فعلية لمخرجات اللقاء التشاوري لدعم الجامعة"، مشيرًا إلى أن الجامعة ومنتسبيها "بحاجة إلى المزيد من الدعم من أجل استمرار العملية التعليمية والأكاديمية في الجامعة والصمود في وجه العدوان والحصار".