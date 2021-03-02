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إيران | سفير إيران في اذربيجان: العلاقات بين طهران وباكو دخلت في مرحلة جديدة بعد توجيهات قائد الثورة

اكد السفير الإيراني في أذربيجان عباس موسوي، ان العلاقات بين طهران وباكو دخلت في مرحلة جديدة بعد التوجيهات الضابطة والاستراتيجية لقائد الثورة الإسلامية الامام السيد علي الخامنئي، ودفاعه الصريح والقاطع عن حقوق الجمهورية الأذربيجانية وفقا لاحكام العدالة والانصاف والقوانين الدولية، مضيفا ان توجيهات القائد عززت العلاقات بين البلدين على كافة المستويات.
کد خبر: ۱۰۳۸۱۴۸
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۱ 02 March 2021

إيران | سفير إيران في اذربيجان: العلاقات بين طهران وباكو دخلت في مرحلة جديدة بعد توجيهات قائد الثورة

ولفت موسوي، في تصريح للصحفيين على هامش المؤتمر الدولي "قره باخ 17 ربيع"، الذي عقد في مدينة قم المقدسة الإيرانية، الى ان الحدود البرية والجوية والبحرية أغلقت جميعها أمام انتقال السلاح للجمهورية الأرمنية، معتبرا بان دخول رصاصة واحدة الى هناك لقتل أحد هو عمل حرام شرعاً ومُدانٌ قانونياً.

وأشار موسوي الى ان قائد الثورة ذكر بصراحة أنه على أرمينيا إعادة جميع الأراضي الاذربيجانية التي قامت باحتلالها، وهذا ما حصل فعلاً بعد بيانات سماحته حيث انطفأت جميع الحساسيات التي جرت بين البلدين والتي قد شهدناها على مختلف المواقع الإعلامية.

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خاص -یونیوز ایران أذربیجان
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