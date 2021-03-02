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العراق | بكين تمنح بغداد 50 ألف جرعة من لقاح كورونا كهدية مجانية

وصلت الطائرة المحملة بأول دفعة من لقاح سينوفارم الصيني الى بغداد والتي كانت هدية مجانية إلى العراق، الليلة الماضية، فيما أعلن وزير الصحة والبيئة العراقي، حسن التميمي، إكمال الإجراءات الخاصة لاستيراد 19.5 مليون جرعة من لقاح كورونا، والاتفاق مع السفير الصيني على استيراد مليوني جرعة بشكل عاجل.
کد خبر: ۱۰۳۸۱۴۱
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۵ 02 March 2021
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وقال السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء محمد البياتي، خلال وصول الطائرة إلى مطار بغداد الدولي إن جلب العقار إلى العراق واجب وطني، لأن هذا الوباء خطير ودولي ويجب أن نعالجه، وما وصل اليوم هو هدية من جمهورية الصين الشعبية وهو حوالي 50 ألف جرعة لقاح وتوزع وفق خطة وزارة الصحة بما فيها حصة إقليم كوردستان.

ووصلت الطائرة بإشراف وزير الصحة العراقي وبحضور السفير الصيني في العراق والسكرتير الشخصي لرئيس الوزراء وقائد القوة الجوية، حيث تم التأكيد على تفعيل الاتفاقيات بين بغداد وبكين بغية القضاء على فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وأشار التميمي إلى الاتفاق مع السفير الصيني على استيراد مليوني جرعة من لقاح سينوفارم وبشكل عاجل إضافة الى باقي تعاقدات الوزارة السابقة لتغطية أكبر نسبة من المواطنين، مشددًا على إكمال الاجراءات الخاصة لـ 19.5 مليون جرعة من لقاح كورونا.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة وصول حصة العراق من مرفق كوفاكس، حيث سيجهز كوفاكس البلاد بـ16 مليون جرعة مقابل 170 مليون دولار.

يذكر أن العراق اتفق مع شركة فايزر لاستيراد أكثر من 1.5 مليون جرعة من لقاح كورونا، لكن وصول تلك الجرعات متوقفة على إقرار مجلس النواب لقانون مجابهة جائحة كورونا، وفقًا لشروط الشركة.

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