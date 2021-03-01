امريكا | القيادة المركزية الأميركية تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم الصواريخِ على قاعدة عين الأسد

كشف قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال فرانك ماكينزي تفاصيل جديدة حول تعرّض قاعدة عين الأسد التي تستخدمها الولايات المتحدة في العراق لقصف إيراني، في كانون الثاني/يناير من العام الماضي.

وخلال حديث ضمن برنامج ستون دقيقة على قناة "سي بي أس" الأميركية قال ماكينزي وهو أرفع مسؤول عسكري أميركي في الشرق الأوسط، إن إيران "أطلقت 16 صاروخاً دقيقاً إلى حد كبير" على قاعدة عين الأسد، واصفاً القصف بأنه "هجوم لم يره من قبل".

الحلقة التي عرضت ليل الأحد في الولايات المتحدة تضمنت أيضاً إفادات لعسكريين ناجين من الهجوم الذي أصاب نحو 100 جندي أميركي بارتجاجات في الدماغ، إضافةً إلى لقطات لم تعرض من قبل توثّق الهجوم عبر طائرة مسيرة.

وتُظهر المشاهد دقة الاصابة للصواريخ الايرانية والتي تم تصويرها من الاقمار الصناعية الاميركية.

وكانت إيران، قد أكّدت سابقاً أن القوات الإيرانية قادرة على ضرب جميع القواعد الأميركية في المنطقة وتدميرها خلال لحظة واحدة، خصوصاً بعد بدء المرحلة النهائية من مناورات "الرسول الأعظم (ص)".

وأشار المستشار الأعلى لقائد القوة البرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد علي حق بين، إلى أن قصف قاعدة عين الأسد يعدُّ "نموذجاً من اقتدار إيران في المنطقة".

وحذّرت إيران من أن الثأر لاستشهاد الفريق قاسم سليماني سيكون "أكبر من مجرد ما جرى من قصف قاعدة عسكرية أميركية". فيما أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني في الشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، أن "عزم إيران جاد بتنفيذ انتقام صعب لقتلة سليماني".