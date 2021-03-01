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اليمن | مشاهد لعملية إطلاق صاروخ "ذوالفقار" الباليستي على الرياض

وزع الإعلام الحربي، مساء اليوم الاثنين، مشاهد لإطلاق "صاروخ ذوالفقار" الباليستي على مطار الملك خالد في الرياض ضمن عملية "توازن الردع الخامسة".
کد خبر: ۱۰۳۷۹۹۳
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۵ 01 March 2021
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يشار إلى أن ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع أعلن أمس الأحد، عن تنفيذ "عملية توازن الردع الخامسة" استهدفت العمق السعودي بصاروخ باليستي و15 طائرة مسيرة.

وقال العميد سريع في بيان: "رداً على تصعيد تحالف العدوان المستمر والمتصاعد وحصاره المتواصل على شعبنا العزيز نفّذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية عملية هجومية كبيرة ومشتركة باتجاه العمق السعودي، "عملية توازن الردع الخامسة".

وأوضح أن العملية نفّذت بصاروخ باليستي نوع "ذو الفقار" و15 طائرة مسيرة منها 9 طائراتٍ نوع "صماد 3" واستهدفت مواقع حساسة في عاصمة السعودية الرياض.

وبين أن 6 طائرات مسيرة نوع قاصف 2k استهدفت مواقعَ عسكرية في مناطقِ أبها وخميس مشيط، مؤكدا أن الإصابة دقيقة.

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