إيران | المؤتمر الدولي حول قره باغ: قره باغ جزء من أرض الإسلام ويجب أن تحل أزمتها بالحوار

البيان الختامي للمؤتمر الدولي "قره باغ 17 ربيع" للدفاع عن وحدة الأراضي الأذربيجانية، يرى أن "شعب اذربيجان صمد وقاوم في مسيرة مواجهة القوى الفاسدة"، مؤكدًا أن "قره باغ جزء من أرض الاسلام".

وذكر المؤتمر الدولي الذي انطلقت أعماله صباح اليوم الاثنين، في مدينة قم، أن قائد الثورة الاسلامية في ايران الامام السيد علي الخامنئي أكد في 17 ربيع الأول الماضي على ضرورة استعادة اذربيجان لكل أراضيها المحتلة.

وأكد أن البيان حول قره باغ الذي طرحه قائد الثورة الاسلامية، أن أفضل السبل لحل النزاعات في العالم هو الحوار.

وإذ شدد المؤتمر الدولي في بيانه الختامي على أن حلحلة أزمة قره باغ "يجب ان تتم بعيدًا عما يدعو له الكيان الصهيوني"، رأى أن "القوى الاستكبارية تنشد انعدام الامن في المنطقة لتمرير اهدافها الشريرة".