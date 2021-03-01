إيران | أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام: يجب أن تكون قره باغ مستقلة ذات حكم ذاتي ومرتبطة بأذربيجان

دعا امين مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الإسلامية في ايران محسن رضائي اليوم الإثنين إلى أن تكون مرتفعات قره باغ مستقلة ذات حكم ذاتي ومرتبطة باذربيجان.

و جاء الموقف الإيراني البارز خلال المؤتمر العالمي "قره باغ 17 ربيع" الذي يعقد بهدف الدفاع عن وحدة الاراضي الأذربيجانية والتركيز على بيانات قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي في 17 ربيع حول أزمة قره باغ .

وقال رضائي خلال كلمته في المؤتمر إنه "يجب ان تكون قره باغ مستقلة ذات حكم ذاتي ومرتبطة باذربيجان"، مؤكدا ان قره باغ "كان يجب ان تتحرر واي قوة اجنبية لا يحق لها ان تتواجد هناك".

هذا واعتبر أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام أنه يجب ان تكون ايران عضوا في لجنة وقف اطلاق النار ويجب ان تلعب دورها في اعادة اعمار قره باغ.

وحذر رضائي من أنه "كانت هناك ايادي ارادت العبث بالعلاقات بين ايران واذربيجان".