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إيران | طهران: إذا كانت أمريكا تريد أن يكون لها مكان في الاتفاق النووي فعليها رفع العقوبات

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أنه إذا كانت أمريكا تريد أن يكون لها مكان في الاتفاق النووي، فعليها رفع العقوبات بشكل فعال.
کد خبر: ۱۰۳۷۹۰۱
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۵ 01 March 2021

وعن المواقف الأخيرة للمسؤولين الغربيين بشأن الاتفاق النووي، قال خطيب زاده اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي، "لقد أوضحنا موقف إيران بصراحة ولم يحدث أي تغيير فيها. وللأسف لم يحدث أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة، سياسة الضغوط القصوى التي فشلت فشلاً ذريعاً. كما لم تفِ الدول الأوروبية بالتزاماتها".

وأضاف، "لقد قلنا مسبقاً أنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن يكون لها مكان في الاتفاق النووي، فعليها أن تفي بالتزاماتها بموجب القرار 2231 وأن ​​ترفع العقوبات بشكل فعال. عندها سنرد على الخطوة وعلى الاجراء الإيجابي باجراء إيجابي، وإذا رأينا إجراءات وسلوكيات مختلفة من أوروبا وأمريكا، فسنرد بما يتناسب مع ذلك. وعندما يعودون إلى التزاماتهم، ستعود إيران على الفور إلى التزاماتها".

وتابع، "ليس لدينا حوار ثنائي مع أمريكا ولن يكون هناك تغيير في سياستنا حتى تصحح الولايات المتحدة مسارها الخاطئ. لن نبني سياساتنا على الأقوال حتى نرى الأفعال".

وأشار إلى الاتهامات التي وجهها مسؤولون صهاينة لإيران، قائلاً، هناك اضطراب غريب للغاية في الأراضي المحتلة. كيان الاحتلال هو أساس العديد من المشاكل وانعدام الأمن في المنطقة.

وأردف قائلاً، "لقد اتبعت إيران سياساتها بناء على مصالحها، لا مكان للأسلحة النووية في العقيدة الأمنية الإيرانية، وعلى العكس من ذلك، فقد خزن الكيان الصهيوني عددا كبيرا من الاسلحة النووية ويداه ملطخة بدماء كثيرة".

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برچسب ها
سیاسة علاقات خارجیة إیران أمریکا الإتفاق النووی عقوبات
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