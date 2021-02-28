هنية يبحث مع سفراء 4 دول في الدوحة تطورات المشهد الفلسطيني

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، اليوم الأحد، سفراء 4 دول في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث تطورات المشهد الفلسطيني، والانتخابات المقبلة.

وقالت حركة حماس في بيان، إن هنية التقى سفراء "تركيا، مصطفى كوكصو، وروسيا، نور محمد خولوف، وإيران، حميد رضا دهقاني، وجنوب إفريقيا، فيصل موسى".

واجتمع هنية مع السفراء الأربعة، في جلسة واحدة، في مكتبه بالدوحة.

ووضع هنية السفراء في صورة تطورات المشهد الفلسطيني والانتخابات النيابية والرئاسية والمجلس الوطني المزمع عقدها خلال الأشهر القليلة القادمة، إضافة للتحديات والمخاطر التي تواجه هذه العملية، والمأمول من الدول بذله لضمان إنجاح الانتخابات بمراحلها الثلاثة.

كما تطرق رئيس الحركة للمخاطر الجسيمة التي تتهدد القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن موقف حماس هو الوحدة الداخلية، والاستمرار في نهج المقاومة بعد ثبوت فشل خيار المفاوضات.

كما استمع لمداخلات السادة السفراء ورد على تساؤلاتهم، حيث عبر الضيوف عن سعادتهم بهذا اللقاء، وشكرهم لحماس على هذه الاستضافة.

وفي الختام أطلع هنية السفراء ببدء العملية الانتخابية الداخلية لحركة حماس لتجديد مؤسساتها ومجالسها الشورية والتنفيذية كافة، والتي تعكس حيوية الحركة وفاعليتها.