ايران | الرئيس روحاني يؤكد على تنمية الصادرات غير النفطية لمواجهة الحظر الجائر

قال الرئيس الايراني، الشيخ حسن روحاني، ان تنمية الصادرات غير النفطية، مهمة للغاية في سياق مواجهة الحظر الامريكي الجائر ضد البلاد.

وأضاف الرئيس روحاني خلال اجتماع "لجنة التنسيق الاقتصادي" اليوم الاحد، ان تطوير صادرات البضائع غير النفطية يسهم في تعزيز حضور ايران لدى الاسواق العالمية.

وتابع قائلاً ان تعزيز طاقات البلاد في مجال الصادرات غير النفطية، احد اهم الاليات للدفع بعجلة الاقتصاد المقاوم وصد الحظر الجائر واللاقانوني الذي تفرضه امريكا علينا.

ودعا رئيس الجمهورية الاسلامية في هذا السياق، الى تطوير جودة المنتجات الايرانية والتزام المنتجين بالتعهدات؛ مبينا ان الظروف المستجدة تقتضي بان تضع الحكومة على سلم برامجها التسريع في وتيرة الاجراءات المتعلقة بتنمية الصادرات غير النفطية.

وعلى صعيد آخر، تطرق روحاني الى الظروف الجديدة الناجمة عن التفاوض مع الدول التي كانت قد جمدت الارصدة الايرانية تاثرا بضغوط واشنطن؛ متطلعا الى تراجع سعر العملة الاجنبية في ايران نظرا لهذه المستجدات.