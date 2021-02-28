برای جذب کلسیم کدام ویتامین ضروری است؟

قیمت بلیت اتوبوس برای عید گران می‌شود؟

واکسن اهدایی چین کی به ایران می‌رسد؟

بازدید 475

ايران | الرئيس روحاني يؤكد على تنمية الصادرات غير النفطية لمواجهة الحظر الجائر

قال الرئيس الايراني، الشيخ حسن روحاني، ان تنمية الصادرات غير النفطية، مهمة للغاية في سياق مواجهة الحظر الامريكي الجائر ضد البلاد.
کد خبر: ۱۰۳۷۶۸۵
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۸:۵۹ 28 February 2021

ايران | الرئيس روحاني يؤكد على تنمية الصادرات غير النفطية لمواجهة الحظر الجائر

وأضاف الرئيس روحاني خلال اجتماع "لجنة التنسيق الاقتصادي" اليوم الاحد، ان تطوير صادرات البضائع غير النفطية يسهم في تعزيز حضور ايران لدى الاسواق العالمية.

وتابع قائلاً ان تعزيز طاقات البلاد في مجال الصادرات غير النفطية، احد اهم الاليات للدفع بعجلة الاقتصاد المقاوم وصد الحظر الجائر واللاقانوني الذي تفرضه امريكا علينا.

ودعا رئيس الجمهورية الاسلامية في هذا السياق، الى تطوير جودة المنتجات الايرانية والتزام المنتجين بالتعهدات؛ مبينا ان الظروف المستجدة تقتضي بان تضع الحكومة على سلم برامجها التسريع في وتيرة الاجراءات المتعلقة بتنمية الصادرات غير النفطية.

وعلى صعيد آخر، تطرق روحاني الى الظروف الجديدة الناجمة عن التفاوض مع الدول التي كانت قد جمدت الارصدة الايرانية تاثرا بضغوط واشنطن؛ متطلعا الى تراجع سعر العملة الاجنبية في ايران نظرا لهذه المستجدات.

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
سیاسة سیاسة داخلیة ایران
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
نمازهای ماه رجب آزادراه غدیر حادثه سراوان شهاب الدین عزیزی خادم سینوفارم
آخرین اخبار

ايران | الرئيس روحاني يؤكد على تنمية الصادرات غير النفطية لمواجهة الحظر الجائر

يك نماینده به واعظی: حرف نزنید، نمی‌گویند لال هستند! / قصد مطهری از کاندیداتوری چیست؟ / روايت عطریانفر از گزینه‌های اصلاحات برای ریاست جمهوری / کنایه سنگین مشاور روحانی به نمایندگان مجلس

مدیریت يكپارچه حلقه مفقوده مدیریت شهری

تمهیدات مجلس برای تامین سامانه گرمایشی مدارس

در جریان احضار سفیر ترکیه به وزارت خارجه چه گذشت؟

مجلس با واردات خودرو از مناطق آزاد مخالفت کرد

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روغن تبعات دارد

آغاز رزمایش بزرگ دریایی ترکیه در مدیترانه| تخلیه 2 هزار خانه در انگلیس به دنبال پیدا شدن بمب جنگ جهانی دوم| نامه بایدن به کنگره درباره حمله به سوریه| هشدار گورباچف درباره وقوع جنگ جهانی میان آمریکا و روسیه

قیمت دلار در بازار امروز یکشنبه ۱۰ اسفندماه ۹۹/ کاهش ۵۰۰ تومانی دلار در یک روز

خواب عجیب قاری معروف مصری جنجال به پا کرد

تناقض عجیب در قیمت مسکن؛ آیا پای بانک‌ها در میان است؟!

باكستان | تزيين الشاحنات فن يتوارثه الاجيال

قیمت سکه امروز یکشنبه ۱۰ اسفندماه ۹۹

ترکیب کامل اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال

بهاروند نایب رییس فدراسیون می‌ماند

بایدن سه فرمان اجرایی ترامپ را لغو کرد
تصویر «دستبوسی حدادعادل» متعلق به کیست؟
بازگشت دختر دماوندی به آغوش خانواده پس از ۱۰ سال
کشف مزرعه خانگی استخراج بیت کوین در شرق تهران
نامه سیدمحمد خاتمی به رهبر انقلاب تایید شد
هشدار هواشناسی: این نقاط بارانی می‌شوند
جزئیات مهم از کشتی منفجرشده اسرائیلی در دریای عمان!
تصاویر نادر از بدترین بلایای طبیعی تاریخ / حسن نصرالله از کجا ظهور کرد؟ / سفر آخرین شاه قاجار به انگلیس / قدیمی‌ترین تصاویر از تخت جمشید / روزی که به گاندی شلیک شد
کرونا در تهران خطرناک شده است
داخل هواپیمای مسی که رئیس‌جمهور کرایه‌اش کرد
فیلم حمله لباس شخصی به تمرین صخره‌نوردان اصفهان
تصویر بن‌سلمان پس از انتشار گزارش قتل خاشقچی
نامه دبیرکل حزب‌جمهوریت به روحانی درباره حادثه‌سراوان
انتخابات فدراسیون فوتبال: شهاب‌الدین عزیزی خادم به‌عنوان رییس جدید انتخاب شد / یک خانم ثروتمند نایب رییس شد
متاسفانه زن و همسر، هم را با اسم کوچک صدا می‌زنند

پلاکارد عجیب مرد یاسوجی درباره پرداخت مهریه  (۲۰۵ نظر)

مجلس مانع توافق دولت با آژانس انرژی اتمی شد  (۱۷۸ نظر)

بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون درگذشت  (۱۱۲ نظر)

توضیح شهاب‌حسینی درباره واکسن زدنش در آمریکا  (۱۰۶ نظر)

توقف اجرای پروتکل الحاقی؛ چه اتفاقی بین ایران و آمریکا می‌افتد؟!  (۹۵ نظر)

قالیباف: قفل تحریم‌ها شکسته خواهد شد  (۸۷ نظر)

فیلم حمله لباس شخصی به تمرین صخره‌نوردان اصفهان  (۸۶ نظر)

علم‌الهدی: متاسفانه زن و همسر در خانه همدیگر را با اسم کوچک صدا می‌زنند/علی اکبر صالحی: شرایط مذاکره را مقام معظم رهبری تعیین می‌کنند  (۸۶ نظر)

ذوالنور: تا قانون بیانیه مشترک ایران و آژانس پاره نشود، هیچ مقام دولتی حق ورود به مجلس را ندارد / حدادعادل: احمدی نژاد دروغ چندش‌آوری گفت  (۸۴ نظر)

ساترا اجازه پخش برنامه علی کریمی درباره انتخابات فوتبال را نداد  (۸۲ نظر)

حداد عادل: رئیسی محتمل است بیاید و یا نیاید! / رحیم‌پور ازغدی، ایرانی بودن رضاخان را رد کرد / چرا ایران در دو ماه آخر ترامپ ۱۰ رزمایش برگزار کرد؟ / گلایه عضو جامعه روحانیت از حدادعادل  (۷۲ نظر)

اطلاعیه مهم تامین اجتماعی برای بازنشستگان  (۶۵ نظر)

قهرمان کشتی آسیا به‌عنوان رفتگر استخدام شد  (۶۵ نظر)

آیا دولت قیمت دلار را دستکاری می‌کند؟  (۶۵ نظر)

پوشش جالب سفیر جدید غنا در دیدار روحانی  (۶۴ نظر)

tabnak.ir/004Lwr
tabnak.ir/004Lwr