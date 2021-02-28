اليمن | العميد سريع: صاروخ بالستي و15 طائرة مسيرة استهدفت مواقع حساسة في الرياض وأبها وخميس مشيط

أعلن ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الأحد، عن أن تنفيذ "عملية توازن الردع الخامسة" استهدفت العمق السعودي بصاروخ باليستي و15 طائرة مسيرة.

وقال العميد سريع في بيان: رداً على تصعيدِ تحالفِ العُدوانِ المستمرِ والمتصاعدِ وحصارهِ المتواصلِ على شعبنِا العزيزِ نفذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية عملية هجومية كبيرة ومشتركة باتجاه العمق السعودي، "عملية توازن الردع الخامسة".

وأوضح أن العملية نفذت بصاروخ باليستي نوع "ذو الفقار" و15 طائرة مسيرة منها 9 طائراتٍ نوع "صماد 3" واستهدفت مواقع حساسة في الرياض.

وبين أن 6 طائرات مسيرة نوع قاصف 2k استهدفت مواقعَ عسكرية في مناطقِ أبها وخميس مشيط، مؤكدا أن الإصابة "دقيقة بفضل الله".

وأشار إلى أن عملية توازن الردع الخامسة استمرت من مساءِ أمسِ السبت وحتى صباحِ اليوم.

وأكد متحدث القوات المسلحة أن "عملياتنا مستمرة وستتوسع أكثر فأكثر طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا"، مجددا تنبيه سكان تلك المناطق "الابتعاد عن كافة المواقع والمطارات العسكرية أو التي قد تستخدم لأغراض عسكرية".

وفيما يلي النص الكامل للبيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيانٌ صادرٌ عن القواتِ المسلحةِ اليمنية

قال تعالى (( فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡ فَٱعۡتَدُوا۟ عَلَیۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَیۡكُمۡۚ)) صدق الله العظيم

رداً على تصعيدِ تحالفِ العُدوانِ المستمرِ والمتصاعدِ وحصارهِ المتواصلِ على شعبنِا العزيزِ نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ والقوةُ الصاروخيةُ بعونِ اللهِ تعالى عمليةً هجوميةً كبيرةً ومشتركةً باتجاهِ العمقِ السعودي، عملية ( توازنُ الردعِ الخامسة).

تم تنفيذُ العمليةِ بصاروخٍ بالستيٍ نوع (ذو الفقار) وخمسَ عشرةَ طائرةً مسيرةً منها تسعُ طائراتٍ مسيرةٍ نوع صماد 3 استهدفت مواقعَ حساسةً في عاصمةِ العدوِّ السعودي الرياض.

وستَّ طائراتٍ مسيرةٍ نوع قاصف 2k استهدفت مواقعَ عسكريةً في مناطقِ أبها وخميسِ مشيط وكانت الإصابةُ دقيقةً بفضل الله.

استمرتِ العمليةُ النوعيةُ من مساءِ أمسِ السبت وحتى صباحِ اليوم.

هذا وتؤكدُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ أن عملياتِها مستمرةٌ وستتوسعُ أكثرَ فأكثرَ طالما استمر العدوانُ والحصارُ على بلدِنا.

كما ننوهُ مجددا لكل سكانِ تلك المناطقِ الابتعادَ عن كافةِ المواقعِ والمطاراتِ العسكريةِ أو التي قد تُستخدمُ لأغراضٍ عسكرية.

صادر عن القوات المسلحة اليمنية

صنعاء 16 رجب 1442هجرية

28 فبراير 2021م