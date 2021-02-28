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فلسطين المحتلة | غانتس: التقدير الأولي يشير إلى علاقة إيران بتفجير السفينة الاسرائيلية في خليج عُمان

زعم وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم، إن "تقييمه المبدئي" هو أن إيران مسؤولة عن الانفجار الذي استهدف سفينة مملوكة لشركة إسرائيلية في خليج عمان، ليل الخميس الجمعة.
کد خبر: ۱۰۳۷۴۹۴
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۷:۴۸ 28 February 2021

علق وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، على انفجار سفينة إسرائيلية في بحر عمان فجر الجمعة، قائلا إن "التحقيق في الأمر مستمر، لكن يمكننا القول؛ الإيرانيون يبحثون عن مهاجمة بنية تحتية إسرائيلية ومدنيين إسرائيليين، وبشكل عام كل ما يتعلق بإسرائيل".

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وأضاف غانتس في حوار مع قناة "كان" العبرية مساء اليوم السبت، أن "مكان السفينة القريبة نسبياً إلى إيران، يدفع بالتفكير إلى التقدير أن الأمر يتعلق بالإيرانيين، لكن هذا الأمر بالطبع يجب أن نواصل فحصه، و"إسرائيل" ستواصل العمل في أي مكان"، وفق قوله.

وأشار إلى أن اتهام إيران بتفجير السفينة "هيل يسري"، المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغر، ي"تعلق بتقدير أولي"، قائلاً "سنواصل فحص الأمر بالعمق عبر الاستعانة بالاستخبارات وأمور أخرى"، حسب زعمه.

وذكرت قناة "كان" أمس أن "إيران قامت باستهداف السفينة الإسرائيلية في خليج عمان للضغط على الإدارة الأميريكية للعودة إلى المفاوضات"، معتبرةً أنه "حادث استثنائي ودراماتيكي". وزعمت القناة أن "إيران تهاجم السفينة في خليج عمان للضغط على إدارة بايدن".

وفي السياق، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن "جميع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، سواء شعبة الاستخبارات أو الموساد، حددوا بشكل قاطع أنه هجوم إيراني ضد سفينة إسرائيلية".

وأفادت "القناة 13" أمس أن السفينة الضخمة التي استهدفت في خليج عمان "عبارة عن موقف سيارات عائم فوق الماء، لذا هذا أمر مهم"، مضيفةً "نحن لا نعرف من قام بهذا لكن واضح أنه لم يكن بالإمكان إغراق هذه السفينة".

وبحسب القناة الإسرائيلية فإن "هذا يعني أن الأمر هنا يتعلق بعملية صغيرة مع تلميح كبير"، مشيرةً إلى أن "إذا كانت المسألة عملية إيرانية فإنها مرتبطة بلعبة أكبر من "إسرائيل"، وهي عملية رغم أنها صغيرة إلا أنها عملية ذكية جداً".

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة للأمن البحري، أمس الجمعة، إن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عُمان الخميس.

وقالت شركة "درياد جلوبال" للأمن البحري إن السفينة المعنية هي "إم. في هيليوس راي"، وهي سفينة لنقل السيارات مملوكة لشركة "هليوس راي" المحدودة وهي شركة إسرائيلية مسجلة في جزيرة "آيل أوف مان".

ووفق شركة "درياد جلوبال"، فإن "السفينة كانت في طريقها إلى سنغافورة من الدمام في السعودية".

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