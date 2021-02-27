امريكا | ماکينزي يكشف خفايا عن هجوم إيران على عين الأسد .. الصواريخ أصابت هدفها بدقة

أرفع مسؤول عسكري أمريكي في الشرق الأوسط يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن قصف ايران لقاعدة عين الأسد التي تستخدمها الولايات المتحدة في العراق في كانون الثاني/يناير العام الماضي.

كشف قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال فرانك ماكينزي، عن تفاصيل جديدة بشأن قصف ايران لقاعدة عين الأسد التي تستخدمها الولايات المتحدة في العراق، في كانون الثاني/يناير العام الماضي، مؤكداً ان الصواريخ الايرانية اصابت اهدافها بدقة.

وقال ماكينزي في حوار مع قناة (سي بي إس) ضمن حلقة من برنامج "60 دقيقة" والتي ستبث بالكامل غداً الأحد، وضمنها لقطات لم تعرض صورت بطائرة مسيرة كانت توثق لحظة الهجوم، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أصدر أمراً باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قبل ستة أيام من قصف عين الأسد.

وأضاف ماكينزي أن الاستخبارات الأمريكية رصدت بشكل مسبق تحضيرات الإيرانيين للهجوم الصاروخي ما أتاح لها إجلاء معظم القوات من القاعدة التي كان فيها نحو ألف جندي و50 طائرة.

وذكر ماكينزي إنه لو لم يتخذ هذا الإجراء لخسرت الولايات المتحدة جراء الهجوم 100-150 جنديًا و20-30 طائرة، مضيفا: "كانت لدينا خطة للانتقام في حال مقتل أمريكيين".

وتابع قائد القيادة المركزية أن "إيران أطلقت إجمالا 16 صاروخًا ضربت 11 منها قاعدة عيد الأسد، مقرا بأن هذا القصف كان "هجوما لم يره من قبل". وقال: "صواريخهم كانت دقيقة وضربوا إلى حد كبير ما أرادوا ضربه".

وستضم الحلقة القادمة إفادات بعض العسكريين الناجين من الهجوم الإيراني الذي أسفر عن إصابة أكثر من 100 جندي اميركي .