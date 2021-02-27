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العراق | الحلبوسي يبحث مع التيار الصدري استكمال تشريع قانون المحكمة الاتحادية

بحث رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أمس الجمعة مع رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي استكمال تشريع قانون المحكمة الاتحادية الذي لولاه لن يتم إجراء الانتخابات المقررة في العاشر من تشرين الاول/أكتوبر المقبل.
کد خبر: ۱۰۳۷۳۳۴
تاریخ انتشار: ۰۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۶ 27 February 2021
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واستقبل الحلبوسي الربيعي، وعددا من أعضاء الهيئة السياسية للتيار الصدري، لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والصحية والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة.

وتم في اللقاء مناقشة ملف الانتخابات المبكرة وضرورة المضي بإكمال التشريعات اللازمة، ومنها قانون المحكمة الاتحادية العليا باعتباره من القوانين الأساسية لإجراء الانتخابات المقبلة.

وأكد الجانبان على أهمية تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات حرة تعبر عن إرادة المواطن وتطلعاته باختيار ممثليه، وذلك من خلال تحقيق الأمن الانتخابي، بالإضافة إلى دور الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالشأن الانتخابي لإعادة ثقة الناخب بالعملية الانتخابية ونتائجها.

ولدى التيار الصدري تحالف سائرون المكون من 54 نائبا، وهو أكبر الكتل البرلمانية في مجلس النواب العراقي.

وقرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العام الماضي إجراء الانتخابات المبكرة في السادس من تموز/يونيو المقبل، لكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اقترحت تأجيل موعد الانتخابات المبكرة إلى 16 تشرين الاول/أكتوبر المقبل لأسباب فنية، ما دفع الحكومة العراقية إلى تحديد موعد العاشر من أكتوبر المقبل موعدا لإجرائها .

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سیاسة انتخابات سیاسة داخلیة محمد الحلبوسی التیار الصدری
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