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فلسطين المحتلة | مواجهات بين فلسطينين وقوات الاحتلال خلال مظاهرة لإجلاء المستوطنين من الضفة المحتلة

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق جراء استخدام قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المظاهرة السلمية التي انطلقت في مدينة الخليل في الذكرى الـــ27 لمجزرة الحرم الابراهيمي مما استدعى تقديم الاسعاف الميداني لعدد منهم.
کد خبر: ۱۰۳۷۳۱۱
تاریخ انتشار: ۰۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۷ 27 February 2021
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المظاهرة التي نظمت بدعوة من الحملة الوطنية لرفع الاغلاق عن الخليل انطلقت من مسجد الشيخ على البكاء في أعقاب صلاة الجمعة وشارك فيها مئات المواطنين وممثلي القوى الوطنية ونشطاء المقاومة الشعبية وعدد من المتضامنين الاجانب والمئات من المواطنين حمل خلالها المتظاهرون الاعلام الفلسطينية ورايات فصائل العمل الوطني واليافطات المطالبة برفع الاغلاق عن الخليل وإجلاء المستوطنين منها، والى فرض العقوبات على كيان الاحتلال ومقاطعته، كما ردد المشاركون الهتافات ذات المضامنين المشابهة

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مقاومة فلسطین قوات الإحتلال مظاهرة
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