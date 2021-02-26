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الصين | بكين تدرس المدفوعات الرقمية بالتعاون مع الإمارات

انضمت الصين إلى الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ وتايلاند، إلى جانب بنك التسويات الدولية BIS، من أجل استكشاف المدفوعات عبر الحدود للعملات الرقمية.
کد خبر: ۱۰۳۷۱۷۶
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۷ 26 February 2021

الصين | بكين تدرس المدفوعات الرقمية بالتعاون مع الإمارات

وقد توجد هذه الخطوة مسارًا جديدًا للصين من أجل تعزيز استخدام اليوان في المدفوعات العالمية وإضعاف مكانة الدولار الأمريكي كعملة احتياطية مهيمنة في العالم.

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وأعلن معهد العملات الرقمية التابع لبنك الشعب الصيني PBOC أنه انضم إلى جسر العملات الرقمية المتعددة من البنك المركزي، وهو مشروع مدفوعات عبر الحدود.

ويمثل جسر العملات الرقمية المتعددة من البنك المركزي مشروع مدفوعات عبر الحدود بدأته سلطة النقد في هونغ كونغ وبنك تايلاند في عام 2019، وذلك وفقًا لبيان صحفي.

وانضم البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى المشروع في الوقت نفسه.

وحظي توسيع المشروع بدعم من مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية BIS في هونغ كونغ، وهي وحدة أنشأتها منظمة بازل بسويسرا لدراسة التقنيات المالية الرئيسية للبنوك المركزية.

وتم تسمية المشروع في الأصل باسم Inthanon-LionRock، ويلمح الاسم الجديد إلى مشروع أكثر شمولاً مفتوح للآخرين للانضمام إليه.

وقال المحافظ السابق للبنك المركزي الصيني والشخصية الرئيسية وراء خطة العملة الرقمية الصينية: إن إحدى الفوائد الرئيسية لاستخدام النظام الرقمي هي أن المدفوعات والتحويلات تحدث في الوقت الفعلي.

ولم تحدد الصين جدولًا زمنيًا رسميًا لإطلاق عملتها الرقمية، لكن من المتوقع نشرها على نطاق أوسع قبل الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين.

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