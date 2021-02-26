موسكو تدين الضربة الجوية الأمريكية على سوريا وتدعو واشنطن إلى احترام السيادة السورية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، إن روسيا تدين الغارة الجوية الأمريكية على منشأة في سوريا، وتدعو واشنطن إلى احترام سيادة الجمهورية العربية السورية.

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية: "ندين بشدة مثل هذه الأعمال، وندعو إلى الاحترام غير المشروط لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ونؤكد رفضنا لأي محاولات لتحويل الأراضي السورية إلى ساحة تصفية حسابات جيوسياسية".

في وقت سابق، قال البنتاغون إنه نتيجة للغارة الجوية في سوريا، تم تدمير عدد من مرافق البنية التحتية للجماعات الشيعية المدعومة من إيران.

وأشار البنتاغون إلى أن هذه الخطوة جاءت ردا على الهجمات الأخيرة على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق.

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الجيش الأمريكي اعتمد على معلومات استخبارية من الجانب العراقي وهو واثق من دقة الضربة. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن عدة أشخاص قتلوا في القصف.