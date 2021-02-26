حزب الرفاه يدين العدوان الامريكي على مناطق في دير الزور قرب الحدود السورية العراقية

وجاء في البيان، "مرة أخرى تتعرض سوريا الشقيقة لعدوان أمريكي غاشم معرضا أمن وأرواح وممتلكات هذا الشعب الأبي الصامد لمخاطر بالغة، وتنتهك أمريكا كعادتها العدوانية بهذا العدوان الجديد كل القوانين والأعراف الدولية والروح الإنسانية، وان الولايات المتحدة الأمريكية طبيعتها الشر والهمجية مهما كان الرئيس الذي يحكمها".

واضاف البيان، "إننا في حزب الرفاه في موريتانيا ونحن نتابع هذا العدوان بقلق كبير لنعلن تنديدنا الشديد بهذا الاعتداء الامريكي الظالم ونؤكد وقوفنا التام مع سوريا قيادة وشعبا في مواجهة ما تتعرض له من عدوان من مختلف قوى الشر الإقليمية والدولية.

وتابع حزب الرفاه، "نحن على يقين ان صمود شعبها وقيادتها وجيشها الباسل سيحبطان كل المؤامرات".

وختم بالقول، "عاشت سوريا قلب العروبة النابض وعاش محور المقاومة الشريفة في مواجهة أعداء الأمة".