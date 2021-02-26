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اليمن | تظاهرات حاشدة في صنعاء والحديدة تنديدا باستمرار الحصار

تشهد العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتا الحديدة وحجة مسيرات جماهيرية حاشدة، عصر اليوم الجمعة، تحت شعار "حصار تحالف العدوان الأمريكي يقتل الشعب اليمني".
کد خبر: ۱۰۳۷۱۵۴
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۲ 26 February 2021

اليمن | تظاهرات حاشدة في صنعاء والحديدة تنديدا باستمرار الحصار

وكانت اللجنة المنظمة للفعاليات حددت يوم أمس، ساحة "باب اليمن" في العاصمة صنعاء مكانا لمسيرة بعنوان"حصار تحالف العدوان الأمريكي يقتل الشعب اليمني".

وفي الحديدة حددت اللجنة المنظمة ساحتي المدينة، والمنصورية مكانا للمسيرة.

وفي محافظة حجة حددت اللجنة ست ساحات للمسيرات في مديريات الشرفين وساحتين في المدينة وعبس.

وكانت اللجنة المنظمة للفعاليات دعت الأربعاء أبناء الشعب اليمني للخروج الجماهيري الكبير في مسيرات "حصار تحالف العدوان الأمريكي يقتل الشعب اليمني" في العاصمة صنعاء والمحافظات.

وتشهد مختلف المدن اليمنية تظاهرات مماثلة، تطالب بفك حصار التحالف، وتحمل أمريكا مسؤولية استمرار الحرب والحصار، وقتل اليمنيين.

هذا وحمل رئيس اللجنة الثورية العليا لأنصار الله في اليمن محمد علي الحوثي "دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي وحلفائها مسؤولية المجاعة في اليمن الناجمة عن جريمة الحصار".

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انصارالله الیمن صنعاء الحدیدة تظاهرات
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