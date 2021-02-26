العراق | صالح يبحث مع عدد من شيوخ ووجهاء محافظة النجف مجمل الأوضاع في المدينة

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، وفداً ضم عدداً من شيوخ عشائر النجف، حيث جرى بحث مجمل الأوضاع في المدينة، والزيارة المرتقبة لقداسة بابا الفاتيكان إلى النجف ولقائه المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني.

وأشار صالح إلى الدور المهم الذي تلعبه النجف والمرجعية الدينية وشيوخ عشائرها ووجهائها في البلد، عبر الحفاظ على النسيج الاجتماعي بما تمثله المدينة من رمز للاعتدال والتجديد، ودعم المطالب الحقة للمواطنين، ونبذ العنف والدفاع ضد المخاطر التي تواجه البلاد، والمساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار.

وأضاف، أن الزيارة التي سيقوم بها قداسة البابا فرنسيس إلى النجف ولقائه آية الله السيد علي السيستاني ستكون تاريخية، وتمثل تعبيراً عميقاً عن التواصل الإنساني ودعم مسارات الاعتدال وقيم المحبة والسلام والتآخي.