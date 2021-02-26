آسیب پذیری بیشتر مردان در برابر کووید-۱۹

عضو کمیته علمی کرونا: سفر نوروزی ممنوع است

جزئیات محدودیت کرونایی سفر در تهران

بازدید 289

العراق | صالح يبحث مع عدد من شيوخ ووجهاء محافظة النجف مجمل الأوضاع في المدينة

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، وفداً ضم عدداً من شيوخ عشائر النجف، حيث جرى بحث مجمل الأوضاع في المدينة، والزيارة المرتقبة لقداسة بابا الفاتيكان إلى النجف ولقائه المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني.
کد خبر: ۱۰۳۷۱۴۹
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۷ 26 February 2021

وأشار صالح إلى الدور المهم الذي تلعبه النجف والمرجعية الدينية وشيوخ عشائرها ووجهائها في البلد، عبر الحفاظ على النسيج الاجتماعي بما تمثله المدينة من رمز للاعتدال والتجديد، ودعم المطالب الحقة للمواطنين، ونبذ العنف والدفاع ضد المخاطر التي تواجه البلاد، والمساهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار.

وأضاف، أن الزيارة التي سيقوم بها قداسة البابا فرنسيس إلى النجف ولقائه آية الله السيد علي السيستاني ستكون تاريخية، وتمثل تعبيراً عميقاً عن التواصل الإنساني ودعم مسارات الاعتدال وقيم المحبة والسلام والتآخي.

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
سیاسة علاقات خارجیة برهم صالح
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
پروتکل الحاقی نمازهای ماه رجب پهپاد کمان 22 روز پدر ایام البیض آزادراه غدیر
آخرین اخبار

سرقت مسلحانه سگ‌های لیدی گاگا

ژاپن وزارت تنهایی تأسیس کرد

لیست کابینه منتسب به دکتر محسن رضایی تکذیب شد

جهانپور: مصونیت واکسن‌های کرونا موقتی است

جزئیات دستور بایدن برای حمله به سوریه| واکنش شدید مقامات روسیه به حمله آمریکا به سوریه| توافق هند و پاکستان بر سر آتش بس در منطقه کشمیر| برقراری خط تماس اضطراری بین وزرای خارجه چین و هند

نظرسنجی: ۵۵ درصد روس‌ها به پوتین اعتماد دارند

مهدی قائدی، وساطت فکری و وریا را هم پس زد

قرعه‌کشی جام‌ حذفی: حریف لیگ‌برتری برای استقلال و دسته دویی برای پرسپولیس

پورمحمدی: در خانه خانم ها از آقایان جلوتر هستند

اعلام جزئیات آزادسازی دارایی‌های ایران در کره جنوبی

تصویر کشف یک مرکز هسته‌ای مخفیانه اسرائیل

فائوچی: هر واکسنی دیدید بزنید

مهمترین چالش بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰چیست؟

اليمن | أكثر من 200 خرق لوقف إطلاق النار من التحالف السعودي في محافظة الحديدة

تردد کامیون و تریلر در جاده خلخال به اسالم ممنوع شد

پلاکارد عجیب مرد یاسوجی درباره پرداخت مهریه  (۲۰۵ نظر)

مجلس مانع توافق دولت با آژانس انرژی اتمی شد  (۱۷۸ نظر)

شکایت ۳۷ نماینده از روحانی به خاطر توهین  (۱۵۵ نظر)

بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون درگذشت  (۱۱۰ نظر)

توضیح شهاب‌حسینی درباره واکسن زدنش در آمریکا  (۱۰۶ نظر)

توقف اجرای پروتکل الحاقی؛ چه اتفاقی بین ایران و آمریکا می‌افتد؟!  (۹۵ نظر)

ذوالنور: تا قانون بیانیه مشترک ایران و آژانس پاره نشود، هیچ مقام دولتی حق ورود به مجلس را ندارد / حدادعادل: احمدی نژاد دروغ چندش‌آوری گفت  (۸۴ نظر)

ساترا اجازه پخش برنامه علی کریمی درباره انتخابات فوتبال را نداد  (۸۲ نظر)

حداد عادل: رئیسی محتمل است بیاید و یا نیاید! / رحیم‌پور ازغدی، ایرانی بودن رضاخان را رد کرد / چرا ایران در دو ماه آخر ترامپ ۱۰ رزمایش برگزار کرد؟ / گلایه عضو جامعه روحانیت از حدادعادل  (۷۲ نظر)

قالیباف را زدند، مبادا به انتخابات ۱۴۰۰ بیاید! / وقتی ناطق نوری از هاشمی رفسنجانی گِله مند شد / فعال اصلاح‌طلب: جریان اصلاحات نیاز به یک پوست‌اندازی جدی دارد  (۶۸ نظر)

گل‌گهر صفر ـ پرسپولیس ۵ / قهرمانی ۳۰ امتیازی سرخ‌ها در نیم فصل با پنجمین برد پیاپی  (۶۶ نظر)

اطلاعیه مهم تامین اجتماعی برای بازنشستگان  (۶۵ نظر)

پوشش جالب سفیر جدید غنا در دیدار روحانی  (۶۴ نظر)

قهرمان کشتی آسیا به‌عنوان رفتگر استخدام شد  (۶۳ نظر)

سه گام جدید آمریکا پیرامون برجام می‌تواند ایران را راضی کند؟  (۶۲ نظر)

tabnak.ir/004LoD
tabnak.ir/004LoD