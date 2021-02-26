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فلسطين المحتلة | صور جوية تفضح توسعة يقوم بها كيان الإحتلال في منشآت مفاعل ديمونا

في الوقت الذي يواصل فيه كيان الاحتلال إنتقاداته الدائمة لبرنامج إيران النووي السلمي ويعمل على تعطيله ، فانه يمعن بالمقابل في مخالفة والقوانين والاتفاقات الدولية والالتزامات التي تحكم المجال النووي حول العالم.
کد خبر: ۱۰۳۷۰۵۸
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۲ 26 February 2021

وبالصور الدقيقة كشفت وكالة "أسوشيتيد برس" الاميركية أن برنامج الأسلحة الذرية الاسرائيلية غير المعلن ، يمرّ بما اسمته أكبر مشروع بناء وتفعيل منذ عقود.

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ونشرت الوكالة هذه الصور التي التقتها عبر الاقمار الصناعية، وتظهر فيها حفرا بحجم ملعب كرة قدم ، وبعمق يحتمل أن يصل الى طوابق عدة ويقع على بعد أمتار من المفاعل القديم في مركز "شمعون بيريز" للأبحاث النووية بالقرب من ديمونا.

ورغمَ إلتزام العدو الصّمت حيال نشر هذه الصورة المدوية ، كشف محللون في شركة Planet Labs للوكالة أن المنشأة هي بالفعل موطن لمختبرات تحت الأرض عمرها عقود وتعيد معالجة قضبان المفاعل المستهلكة للحصول على بلوتونيوم يستخدم في صنع الأسلحة لبرنامج القنبلة النووية الإسرائيلي.

وبحسب هؤلاء المحللين فإن هذه المشاهد تقدم أوضح عرض حتى الآن للنشاط النووي للاحتلال الإسرائيلي جنوب غرب مفاعل ديمونا مباشرة، مرجحين أن تكون هذه الحفر بطول 150 مترًا وعرضها 60 مترًا، ويستدل الخبراء على نشاط هذا الموقع من خلال بقايا الحفريات التي تبدو واضحة بجوار المكان.

ونقلت الوكالة الاميركية عن داريل كيمبال وهو المدير التنفيذي لجمعية الحد من التسلح ومقرها واشنطن ان ما تفعله السلطات الاسرائيلية في هذا المعمل السري للأسلحة النووية هو أمر يوجب على تل ابيب الكشف عنه.

المصدر: قناة المنار

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تبادل قناة المنار کیان الإحتلال منشآت مفاعل دیمونا
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