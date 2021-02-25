آسیب پذیری بیشتر مردان در برابر کووید-۱۹

عضو کمیته علمی کرونا: سفر نوروزی ممنوع است

جزئیات محدودیت کرونایی سفر در تهران

بازدید 393

الدفاع الروسية تبث مشاهد لاستخدام صواريخ إسكندر في الحرب السورية بعد إعلان باشينيان فشلها

روسيا ترفض تصريحات رئيس الحكومة الارمينية حول فشل صواريخ "إسكندر" والدفاع الروسية تبث مشاهد لاستخدام هذه الصواريخ بنجاح في سوريا.
کد خبر: ۱۰۳۷۰۲۴
تاریخ انتشار: ۰۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۰ 25 February 2021
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی

رفضت موسكو بشدة تصريحات رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان بأن صواريخ "إسكندر" روسية الصنع التابعة لقوات بلاده أثبتت بطلانها خلال الجولة الأخيرة من النزاع في إقليم قره باغ.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكو، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الخميس عن استغراب موسكو إزاء تصريحات باشينيان الذي قال، متحدثا عن سبب هزيمة يريفان في الجولة الأخيرة من نزاع قره باغ، إن صواريخ "إسكندر" التابعة للجيش الأرمني "لم تنفجر أو انفجرت بنسبة 10% فقط".

وقال كوناشينكوف: "حسب المعطيات الموضوعية ذات المصداقية المتوفرة لنا والمؤكدة خاصة بموجب نظام المراقبة الموضوعية، لم يتم استخدام أي منظومة من هذا الطراز خلال النزاع في قره باغ، ولا تزال ترسانة هذه الصواريخ بالكامل في مستودعات القوات المسلحة الأرمنية".

ورجح المسؤول العسكري الروسي أن باشينان "خضع للتضليل، ما دفعه إلى استخدام بيانات خاطئة".

وأشار كوناشينكوف إلى أن منظومة "إسكندر-إم" جربت واستخدمت بنجاح مرارا في الحرب ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا، ما يتيح للجانب الروسي الإصرار على أنها تمثل أفضل منظومة من نوعها.

وبثت الدفاع الروسية مشاهد لاستخدام هذه الصواريخ في سوريا بنجاح.

وأحدثت تصريحات باشينيان عن الصواريخ الروسية صدى واسعا لدى العديد من الخبراء العسكريين الذين أشاروا إلى غموض هذا الكلام لاسيما فيما يتعلق بـ"الانفجار بنسبة 10%".

وقرر باشينيان أمس إقالة النائب الأول لقائد الأركان العامة في الجيش الأرمني، تيران خاتشاتوريان، بعد ورود تقارير مفادها أن هذا المسؤول ضحك من كلام رئيس الوزراء هذا.

وأسفر قرار باشينيان هذا عن اندلاع أزمة سياسية في أرمينيا، حيث أصدرت هيئة الأركان العامة للجيش اليوم بيانا طالبت فيه باستقالة الحكومة.

وجاءت هذه التطورات على خلفية التوترات المتصاعدة، حيث تحمل المعارضة باشينيان المسؤولية عن فقدان أرمينيا السيطرة على أجزاء واسعة من قره باغ خلال الجولة الجديدة من النزاع مع أذربيجان.

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
أمن حروب الدفاع الروسیة سوریا
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
پروتکل الحاقی نمازهای ماه رجب عبدالله احمدیه پهپاد کمان 22 روز پدر ایام البیض
آخرین اخبار

العراق | الكاظمي يؤكد لوفد الهيئة العامة للاستثمار المصرية أهمية التعاون الثنائي بين بغداد والقاهرة

گفت‌وگوی تلفنی مسرور بارزانی با وزیر خارجه فرانسه

واکنش وزارت امور خارجه ایران به تحولات اخیر ارمنستان

معاون استاندار سیستان و بلوچستان: معترضان حمله به‌ ‌«پاسگاه سرجنگل» تحت تاثیر شبکه‌های اجتماعی بودند/به محض تثبیت کامل شرایط، اختلالات اینترنت در سطح استان سیستان و بلوچستان برطرف می‌شود

لبنان | وزارة الصحة تسجل 52 وفاة و3469 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

بیانیه اتحادیه اروپا درباره توقف اجرای پروتکل الحاقی

زائران فریب افراد سودجو را نخورند

نظرات جالب دختر دانمارکی درباره ظاهر زنان

علی مطهری برای انتخابات ۱۴۰۰ اعلام کاندیداتوری کرد/هاشمی‌طبا: اصولگرا یا اصلاح طلب فرقی ندارد مشکل روش اداره مملکت است/حدادعادل کاندیداتوری اش در انتخابات ۱۴۰۰ را رد کرد/حمله تند علی کریمی به کفاشیان

واکسیناسیون سالمندان علیه کرونا شروع شد؛ هدیه متفاوت «روز پدر» با حضور وزیر

سوريا | وزارة الصحة تعلن بدء تطعيم الكوادر الطبية ضد كورونا الأسبوع المقبل

فلسطين المحتلة | حماس تطالب رام الله بتهيئة الأجواء لتسير الانتخابات بسلام

نور به پستوها و تاریکخانه بازیگران سیاسی بیاندازیم

ظریف: علت کاهش تعهدات ایران را برطرف کنند

پهپاد کمان-۲۲ کپی نمونه آمریکایی است

پلاکارد عجیب مرد یاسوجی درباره پرداخت مهریه  (۲۰۵ نظر)

مجلس مانع توافق دولت با آژانس انرژی اتمی شد  (۱۷۸ نظر)

شکایت ۳۷ نماینده از روحانی به خاطر توهین  (۱۵۵ نظر)

بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون درگذشت  (۱۱۰ نظر)

سرنوشت حداقل دستمزد ۱۴۰۰ کارگران  (۱۰۶ نظر)

توضیح شهاب‌حسینی درباره واکسن زدنش در آمریکا  (۱۰۶ نظر)

توقف اجرای پروتکل الحاقی؛ چه اتفاقی بین ایران و آمریکا می‌افتد؟!  (۹۵ نظر)

ذوالنور: تا قانون بیانیه مشترک ایران و آژانس پاره نشود، هیچ مقام دولتی حق ورود به مجلس را ندارد / حدادعادل: احمدی نژاد دروغ چندش‌آوری گفت  (۸۴ نظر)

ساترا اجازه پخش برنامه علی کریمی درباره انتخابات فوتبال را نداد  (۸۲ نظر)

آمریکا روز جمعه به برجام بازمی گردد؟  (۷۳ نظر)

حداد عادل: رئیسی محتمل است بیاید و یا نیاید! / رحیم‌پور ازغدی، ایرانی بودن رضاخان را رد کرد / چرا ایران در دو ماه آخر ترامپ ۱۰ رزمایش برگزار کرد؟ / گلایه عضو جامعه روحانیت از حدادعادل  (۷۲ نظر)

قالیباف را زدند، مبادا به انتخابات ۱۴۰۰ بیاید! / وقتی ناطق نوری از هاشمی رفسنجانی گِله مند شد / فعال اصلاح‌طلب: جریان اصلاحات نیاز به یک پوست‌اندازی جدی دارد  (۶۸ نظر)

گل‌گهر صفر ـ پرسپولیس ۵ / قهرمانی ۳۰ امتیازی سرخ‌ها در نیم فصل با پنجمین برد پیاپی  (۶۶ نظر)

اطلاعیه مهم تامین اجتماعی برای بازنشستگان  (۶۵ نظر)

پوشش جالب سفیر جدید غنا در دیدار روحانی  (۶۴ نظر)

tabnak.ir/004LmC
tabnak.ir/004LmC