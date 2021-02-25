آسیب پذیری بیشتر مردان در برابر کووید-۱۹

عضو کمیته علمی کرونا: سفر نوروزی ممنوع است

جزئیات محدودیت کرونایی سفر در تهران

بازدید 271

سوريا | وفاة الضابط والسفير السوري السابق لدى الاردن بهجت سليمان

توفي السفير السوري السابق في الأردن اللواء بهجت سليمان في دمشق متأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا.
کد خبر: ۱۰۳۶۹۸۴
تاریخ انتشار: ۰۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۹ 25 February 2021
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی

تقلّد السفير السوري السابق الراحل بهجت سليمان عددًا من المناصب خلال عقود، وحتى 2014 حين تفرغ للكتابة منذ عودته من الأردن بعد إعلانه فيها "شخصا غير مرغوب فيه".

قبل الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا كتب سليمان في صفحته على تويتر اعتذارًا عن الكتابة لمدة أسبوع، "لأسباب طارئة" وتمنّى عليهم أن يضاعفوا جهودهم في الكتابة خلال تلك الفترة.

في السابع عشر من الشهر الجاري تم الإعلان عن إصابة سليمان بفيروس كورونا، تزامنًا مع الإعلان عن إصابة الباحث السياسي ومنسق شبكة "أمان" للبحوث والدراسات الاستراتيجية أنيس النقاش بالفيروس، والذي توفي لاحقًا في أحد مشافي دمشق.

شغل سليمان، المولود في اللاذقية عام 1949، عددًا من المناصب العسكرية والأمنية والدبلوماسية خلال عقود، كان آخرها سفير بلاده في الأردن حتى عام 2014، حين أعلنته المملكة آنذاك "شخصًا غير مرغوب فيه"، وهو ما ردّت عليه دمشق بالمثل.

ويعدّ سليمان من الشخصيات الأمنية التي تسلّمت مناصب مهمة في عهدي الرئيسين: الراحل حافظ الأسد، والحالي بشار الأسد، كان أهمها رئاسته لجهاز الأمن الداخلي في سوريا برتبة لواء ركن.

بعد تخرجه في الكلية الحربية عام 1970، تدرّج سليمان في المواقع العسكرية من قائد سرية إلى كتيبة، وفي أوائل الثمانينيات كان قائدًا للواء 41 مدرع في الجيش السوري، برتبة مقدم ركن، وشارك في حرب أكتوبر عام 1973، كما شارك في حرب 1982 وكان وقتها برتبة "مقدم ركن" حسب نجله حيدرة:

مطلع عام 2000 بدأ يظهر اسم سليمان للتداول في سوريا بوصفه أحد كبار رجال الأمن المقربين من الرئيس بشار الأسد، وقبيل توليه منصبه رسميًا، بدأ يجتمع ببعض المثقفين السوريين في المرحلة التي عرفت بـ "ربيع دمشق" وشهدت عددًا من المنتديات التي وجهت انتقادات حادة للسلطة السياسية.

ومع عودته من الأردن، في 2014 التي تم تعيينه سفيرًا لبلاده فيها عام 2009، لم يتسلم سليمان أي منصب رسمي، وتفرغ للكتابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت له زاوية باسم "خاطرة أبو المجد"، "يخوض فيها" معاركه الفكرية كما كان يقول، وينشر فيها مواقفه التي بقيت مؤيدة للرئيس بشار الأسد حتى رحيله، وقد نشر نجله حيدرة صورة لمنزل العائلة أثناء انتخابات عام 2014.

وثمة اعتقاد لدى كثيرين أنه هو صاحب الشخصية التي تكتب باسم مستعار "نارام سرجون"، ومؤخرًا حازت هذه الفكرة اهتمامًا ضمن أوساط الكتاب والمثقفين المؤيدين لسليمان، حين تم الإعلان خطًأ، عن الشخصية الحقيقة، عبر سليمان ذاته الذي عاد واعتذر، لتبقى شخصية نارام مجهولة، كما بقيت أسباب الذي يكتب باسمها في إخفاء شخصيته غير معروفة.

يحمل سليمان شهادة دكتواره في الاقتصاد السياسي منذ عام 1982.

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
مجتمع وفیات اللواء بهجت سلیمان
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
پروتکل الحاقی نمازهای ماه رجب عبدالله احمدیه پهپاد کمان 22 روز پدر ایام البیض
آخرین اخبار

بهمن و مهرام فینالیست لیگ بسکتبال زنان شدند

هرج و مرج سیاسی در ارمنستان با بیانیه ارتش علیه نخست وزیر| واکنش وزارت خارجه آمریکا به آزادسازی دارایی های ایران در کره جنوبی| اخراج سفیر اتحادیه اروپا از ونزوئلا| درگیری مخالفان و طرفداران کودتای میانمار

قاتل خاموش جان سه نفر در اهر را گرفت

ورود عروس پرحاشیه سلطنتی به سیاست

گفت‌و‌گوی نتانیاهو با ولیعهد بحرین درباره توافق هسته‌ای

چهار بازیکن جدید نساجی در تمرین امروز تیم قائمشهری

فلسطين المحتلة | "أسوشييتد برس" تنشر صوراً جديدة لأعمال إنشائية في مفاعل ديمونا النووي الاسرائيلي

تایید خبر اختصاصی تابناک درباره برنامه اینترنتی علی کریمی

احتمال کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن

از «وزیر اقتصاد شدن دکتر تقی نصر» تا «حضور ماسک در اولویت اول ارزی»

فلسطين المحتلة | إسرائيل تهدد إذا تجاوز عدد صواريخ حزب الله الدقيقة "خطا أحمرا"

پدران آسمانی

سردار قلابی خنثی‌کننده بمب در تهران دستگیر شد

ابراز نگرانی کرملین از تحولات اوضاع در ارمنستان

صعود ملوان و حذف بادران در جام حذفی فوتبال

پلاکارد عجیب مرد یاسوجی درباره پرداخت مهریه  (۲۰۵ نظر)

مجلس مانع توافق دولت با آژانس انرژی اتمی شد  (۱۷۸ نظر)

شکایت ۳۷ نماینده از روحانی به خاطر توهین  (۱۵۵ نظر)

بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون درگذشت  (۱۱۰ نظر)

سرنوشت حداقل دستمزد ۱۴۰۰ کارگران  (۱۰۶ نظر)

توضیح شهاب‌حسینی درباره واکسن زدنش در آمریکا  (۱۰۶ نظر)

توقف اجرای پروتکل الحاقی؛ چه اتفاقی بین ایران و آمریکا می‌افتد؟!  (۹۵ نظر)

ذوالنور: تا قانون بیانیه مشترک ایران و آژانس پاره نشود، هیچ مقام دولتی حق ورود به مجلس را ندارد / حدادعادل: احمدی نژاد دروغ چندش‌آوری گفت  (۸۴ نظر)

ساترا اجازه پخش برنامه علی کریمی درباره انتخابات فوتبال را نداد  (۸۱ نظر)

آمریکا روز جمعه به برجام بازمی گردد؟  (۷۳ نظر)

حداد عادل: رئیسی محتمل است بیاید و یا نیاید! / رحیم‌پور ازغدی، ایرانی بودن رضاخان را رد کرد / چرا ایران در دو ماه آخر ترامپ ۱۰ رزمایش برگزار کرد؟ / گلایه عضو جامعه روحانیت از حدادعادل  (۷۲ نظر)

قالیباف را زدند، مبادا به انتخابات ۱۴۰۰ بیاید! / وقتی ناطق نوری از هاشمی رفسنجانی گِله مند شد / فعال اصلاح‌طلب: جریان اصلاحات نیاز به یک پوست‌اندازی جدی دارد  (۶۸ نظر)

گل‌گهر صفر ـ پرسپولیس ۵ / قهرمانی ۳۰ امتیازی سرخ‌ها در نیم فصل با پنجمین برد پیاپی  (۶۶ نظر)

اطلاعیه مهم تامین اجتماعی برای بازنشستگان  (۶۵ نظر)

قهرمان کشتی آسیا به‌عنوان رفتگر استخدام شد  (۶۳ نظر)

tabnak.ir/004LlY
tabnak.ir/004LlY