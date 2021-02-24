اليمن | زيارة ميدانية الى منطقة بني واقد التي تشهد مبادرات مجتمعية في محافظة ريمة

أقيمت زيارة ميدانية إعلامية الى منطقة بني واقد في محافظة رمية والتي يجري فيها شق ورص العديد من الطرقات بجهود مجتمعية.

وأقيمت الزيارة الميدانية بتوجيهاتٍ من قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وقيادةِ المحافظةِ الذين وجّهوا الوفد الاعلامي بمتابعةِ ورعايةِ وتشجيعِ هذه المشاريع التي تقومُ على ابناءِ المجتمع.

ويبذل المواطنونَ جهودًا كبيرةً للتخفيفِ من معاناتِهم والعملِ على إعادةِ التنميةِ المجتمعيّةِ بعد ان حُرموا منها طيلةَ حكمِ المتنفذين في الحكوماتِ السابقةِ ورغمَ مايمرُّ به الوطن من حصارٍ وعدوان.

المصدر : قناة المسيرة