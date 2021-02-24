سوريا | وزير الاعلام يبحث مع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

بحث وزير الاعلام السوري عماد سارة مع المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها لا سيّما ما يتعلق منها بالعلاقات الإعلامية والثقافية.

وأكد الوزير سارة أهمية التعاون الإعلامي لمواجهة الحرب الإعلامية التي تستهدف البلدين وتعمل على تشويه الحقائق وقلب المفاهيم والإساءة للعلاقات السورية الإيرانية من خلال رفع مستوى التعاون في قطاعي الإعلام والثقافة وتكثيف تبادل الخبرات في مجال الدراما والمسرح والسينما إلى جانب التشبيك بين المؤسسات الإعلامية في البلدين.

وأوضح وزير الإعلام ان "سورية التي دحرت الإرهاب بقوة شعبها وجيشها وثبات قيادتها ودعم أصدقائها قادرة اليوم على مواجهة الإرهاب الاقتصادي المتمثل بالحصار الجائر الذي تفرضه الولايات المتحدة ضدها ومواجهة حملات التضليل والتزييف التي تمارسها وأدواتها الإعلامية وإعادة البناء والإعمار."

من جانبه بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن "الدول التي شنت الحرب الإرهابية على سورية فشلت في تحقيق أهدافها عبر الحرب الميدانية فتحولت إلى الحرب الاقتصادية والإعلامية للتضييق على الشعب السوري وتضليل الرأي العام عبر ممارسة سياسة قلب المفاهيم وتشويه الحقائق الأمر الذي يتطلب التعاون والتنسيق للمواجهة في الفضاء الإعلامي كما في الميدان."

وأضاف زاده أن "وسائل الإعلام المعادية تحاول شيطنة علاقات الصداقة السورية الإيرانية المبنية على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة بهدف التأثير عليها،" مؤكداً أن "هذه المحاولات مصيرها الفشل كما فشلت جميع المحاولات السابقة."