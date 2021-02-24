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فلسطين المحتلة | الاونروا تدعو لتوفير المزيد من لقاحات الكورونا لقطاع غزة

دعا مدير عمليات الأونروا في غزة ماتياس شمالي اليوم الأربعاء الى ضرورة توفير المزيد من لقاحات كورونا لسكان قطاع غزة ، وذلك خلال تصريحات له على هامش تلقيه جرعة من لقاح كورونا في أحدى عيادات الوكالة بالقطاع.
کد خبر: ۱۰۳۶۷۷۵
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۸ 24 February 2021

فلسطين المحتلة | الاونروا تدعو لتوفير المزيد من لقاحات الكورونا لقطاع غزة

وقال شمالي "إنه جاء لتلقي اللقاح، بهدف تشجيع المواطنين في غزة على تلقيه، ضمن الحملة الوطنية التي تعمل بهذا الخصوص".

وطالب، كيان الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي، بالعمل من أجل توفير مزيد من اللقاحات، لتلبية احتياجات السكان.

والاثنين، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، بدءا بالطواقم الطبية العاملة في مكافحة الجائحة.

وتلقّت السلطات في غزة، خلال الأيام الماضية "22 ألف جرعة من لقاح (كوفيد -19)، 20 ألف جرعة منها مُقدّمة من دولة الإمارات، و2000 جرعة مُقدّمة من وزارة الصحة الفلسطينية بمدينة رام الله"، وفقاً لما تم الإعلان عنه.

 

فلسطين المحتلة | الاونروا تدعو لتوفير المزيد من لقاحات الكورونا لقطاع غزةفلسطين المحتلة | الاونروا تدعو لتوفير المزيد من لقاحات الكورونا لقطاع غزةفلسطين المحتلة | الاونروا تدعو لتوفير المزيد من لقاحات الكورونا لقطاع غزةفلسطين المحتلة | الاونروا تدعو لتوفير المزيد من لقاحات الكورونا لقطاع غزةفلسطين المحتلة | الاونروا تدعو لتوفير المزيد من لقاحات الكورونا لقطاع غزة

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