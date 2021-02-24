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ايران | روحاني لسفير السنغال: يمكن للسنغال ان تكون بوابة لعلاقات ايران مع الدول الافريقية

قال الرئيس الإيراني، الشيخ حسن روحاني، لدى تسلمه أوراق اعتماد سفیر السنغال الجديد انه يمكن للسنغال ان تكون بوابة لعلاقات ايران مع الدول الافريقية وان طهران وداكار عازمتان على تنمية علاقاتهما الثنائية في جميع المجالات.
کد خبر: ۱۰۳۶۷۴۸
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۲ 24 February 2021
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وأشار الرئيس روحاني لدى تسلمه أوراق اعتماد سفیر السنغال الجديد، ساليف نيانغ دينغ، اليوم الاربعاء، الى العلاقات الجيدة والودية بين البلدين خلال الأعوام الأخيرة، مؤكدًا على تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية التي من شأنها ان تسهم في تنمية التعاون في المجالات العلمية والثقافية والتقنية والاكاديمية بين البلدين.

واعتبر روحاني السنغال بلدًا افريقيا مهمًا بامكانه ان يكون بوابة لعلاقات ايران مع باقي الدول الافريقية. واضاف هناك مجالات تعاون جيدة بين ايران والسنغال، مشددًا على ضروة التعاون بين القطاعين الخاص والعام في البلدين.

بدوره، قال سفير السنعال إن أهم أهدافه هي تنمية العلاقات الجيدة بين البلدين، مبينًا ان هناك الكثير من المجالات يمكن توظيفها للتعاون المشترك.

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سیاسة ایران سفیر السنغال
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