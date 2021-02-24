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متحدث باسم الحكومة: الدولة لا تفاوض على سيادتها.. وكميات لقاح كورونا ستأتي تباعاً

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم، أن الدولة لا تفاوض على سيادتها، موضحا انه لا يوجد أحد قادر على الضغط عليها "بالصواريخ العابثة للتدخل بالملفات الأمنية".
کد خبر: ۱۰۳۶۶۸۳
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۱ 24 February 2021

وأضاف ناظم في المؤتمر الاسبوعي لمجلس الوزراء، امس الثلاثاء، ان "الحكومة تؤكد أنها وحدها فقط المسؤولة عن الملفات الأمنية بالبلاد، ولا يوجد أحد قادر على الضغط على الحكومة بالصواريخ العابثة للتدخل بالملفات الأمنية".

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وقال إن "الحكومة تدعو للالتزام الصارم بقرارات اللجنة العليا"، لافتا الى أن "مجلس الوزراء خوّل وزارة الصحة للتعاقد مع شركة سينوفارم المنتجة للقاح كورونا".

وأردف أن "مجلس الوزراء صوّت على مشروع قانون الحصانة القانونية للشركات المصنعة للقاح واستحداث صندوق للاضرار"، مبينا أنه "لا يمكن اعطاء اللقاحات دون الحصول على ضمانة قانونية من الاضرار الجانبية".

وتابع، أن "كميات لقاح كورونا ستأتي تباعاً وليست على دفعة واحدة"، موضحا أن "الكاظمي أكد ضرورة أن يحظى العراقيون بلقاحات كورونا قريبا".

وبشأن الموازنة في البلاد، علق ناظم قائلا ان "عقدة الموازنة هي حصة الإقليم وجميع الفقرات الأخرى تم الاتفاق عليها".

وفي سياق آخر من حديثه، لفت الى أن "هناك استعدادات كاملة لزيارة بابا الفاتيكان، حيث إن الحكومة لديها مئات الطلبات من الإعلاميين الأجانب للمشاركة في تغطية زيارة البابا".

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