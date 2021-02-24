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الكاظمي: احتياطي النقد الأجنبي للعراق سيزداد 4 مليارات دولار نهاية الشهر الحالي

عقد مجلس الوزراء، امس، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اعلن فيها الاخير ان احتياطي النقد الأجنبي للعراق سيزداد 4 مليارات دولار نهاية الشهر الحالي.
کد خبر: ۱۰۳۶۶۸۰
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۳ 24 February 2021
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واوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، إن الكاظمي، ترأس امس الثلاثاء جلسة لمجلس الوزراء، ثمن فيها الالتزام العام للمواطنين بالحظر الصحي، قائلا "نقيّم عاليا جهود المؤسسات وأجهزة الدولة التي ساهمت في تطبيقه، تصاعد هذا الالتزام سيمكننا من الحد من اثار السلالة الجديدة والاكثر خطورة من الوباء".

وأضاف الكاظمي وفقا للبيان، أن "العمليات الاستباقية ضد الإرهاب مستمرة وفي تصاعد للقضاء على ما تبقى من جحور الإرهاب وبؤره. ونحيي قواتنا البطلة بكل صنوفها وهي ترابط ليلا ونهارا في ملاحقة خلايا الإرهاب".

وبين أن "أرض العراق لن تكون ساحة لتصفية الحسابات، والصواريخ العبثية هي محاولة لإعاقة تقدّم الحكومة وإحراجها، لكن اجهزتنا الأمنية ستصل الى الجناة وسيتم عرضهم أمام الرأي العام".

وتابع البيان ، ان "نفوسا ضعيفة كانت تترقب انهيار الوضع الاقتصادي منذ شهري تشرين الأول والثاني الماضيين، لكن الإجراءات الحكومية مكنت العراق من عبور هذه المرحلة الصعبة وبطريقة حكيمة".

واكمل أنه "بعد أن كان مهددا بالانهيار، احتياطي النقد الأجنبي للعراق أخذ بالتصاعد، ومتوقع له أن يزداد بما يقرب من 4 مليارات دولار بنهاية الشهر الحالي، منذ البدء بالإجراءات الاصلاحية وتغيير سعر الصرف، كما جرى الحد بشكل كبير من عمليات الفساد في مزاد البنك المركزي، ونعمل بخطط مدروسة لتنشيط الاقتصاد العراقي ودعم القطاع الخاص وتوفير المزيد من فرص العمل".

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